Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Какой вы сыр по гороскопу / Фото: freepik.com
От сыра сложно устать, от него невозможно отказаться. Даже те, кто относится к нему равнодушно, все равно время от времени его ест. Этот материал посвящен всем сыроманам, а также тем, кто живет по рекомендациям звезд. Мы помним, какой кофе соответствует каждому знаку зодиака, теперь узнаем, какой вид сыра нужно подавать к утренней чашке.
Овен – моцарелла
Сильные, но чувственные внутри Овны – это моцарелла / Фото: freepik.com
Сильные, смелые и страстные ко всему Овны все-таки могут остановиться и позволить себе немного расслабиться. Эти люди только внешне непоколебимы и непокорны, внутри – они мягкая нежная моцарелла.
Телец – гауда
Гауда – это Тельцы, которые умеют становиться лучше / Фото: Pixabay
Немного упрямы, сложно уступают и отступают, но договориться с Тельцами можно. Главное – не сильно с ними спорить и не убеждать. Гауда, потому что Тельцы усовершенствуются всегда, как и этот сыр, который со временем становится все вкуснее.
Близнецы – козьи сыры
Близнецы – это козий сыр, понять который удается не каждому / Фото: freepik.com
Близнецы – это козий сыр, понять который удается не каждому / Фото: freepik.com
Для многих – сомнительный продукт, что по вкусу, что по запаху. И те, кто имеет в окружении Близнецов, подтвердят – это вылитые они. Сначала, вроде бы, ты их понимаешь, потом оказывается, что ты совсем и не знал этого человека. В общем, как и козий сыр – никогда не знаешь, какой остроты он будет.
Рак – камамбер
Твердые снаружи, но нежные внутри Раки – это камамбер / Фото: freepik.com
Плотный снаружи и тягучий внутри. Наиболее – когда его немного подвергнуть высокой температуре. Не напоминает структуру ракообразных? Если серьезно, то Раки – люди твердой закалки, но когда нужно, они могут быть мягкими и нежными.
Лев – чеддер
Упорные Львы – это классический чеддер / Фото: freepik.com
Классический британский сыр, невероятно вкусный. Львы обожают, чтобы все было так, как того хотят они, и могут нервничать, когда кто-то их ослушался и уж тем более не согласился. И да, Львы стараются не подводить других, как и чеддер – хорош и с фруктами, и в горячих блюдах, и в салатах.
Дева – сыр с плесенью
Для обаятельных Дев – изысканная горгонзола / Фото: Pixabay
Пусть будет горгонзола. Этот сыр для истинных ценителей, во-первых, он особенного оттенка, как и привлекательная Дева, во-вторых, изысканный вкус, который эти люди проявляют во всем.
Весы – адыгейский
Адыгейский сыр – это Весы, люди с чувством меры во всем / Фото: instagram.com/surna_nora/
Адыгейский сыр – это Весы, люди с чувством меры во всем / Фото: instagram.com/surna_nora/
Практически пресный легкий сыр, который идеален с любой едой. Весы – люди чувства меры, желания все уровнять и все сгладить. Они не пойдут на конфликт, а наоборот, попытаются его решить. Даже если это будет в ущерб себе.
Скорпион – фета
Скорпионы – это соленая фета / Фото: freepik.com
Скорпионы – это соленая фета / Фото: freepik.com
Соленый сыр, который со временем может становиться еще соленей. Скорпионы могут ужалить, но это только в том случае, когда действительно накипело. А так они могут быть вполне сговорчивыми людьми.
Стрелец – сулугуни
Стрельцы, которые знают толк в развлечениях, – это сулугуни / Фото: instagram.com/sirochek26/
Стрельцы, которые знают толк в развлечениях, – это сулугуни / Фото: instagram.com/sirochek26/
И да, сложно определить какой-то конкретный вид сыра для Стрельцов. Учитывая их порыв и страсть к новым впечатлениям, пусть это будет грузинский сыр с характерным нравом – беззаботный, веселящийся и открытый ко всему.
Козерог – пармезан
Пармезан, как и Козерогов, сложно расколоть, но эти усилия оправдываются / Фото: freepik.com
Причем максимально выдержанный. Пармезан сложно расколоть, он с трудом поддается, но если вы смогли сломить его неприступность, он ответит вам невероятным вкусом и оставит отличное послевкусие.
Водолей – маасдам
Интересные Водолеи всегда кстати, как и маасдам
Или любой сыр с большими дырками. Когда нужно, Водолеи могут поддержать, когда у них нет настроения – могут и обидеть. Но всегда извинятся, так как близкие люди для них важны. Это многослойные, но преданные люди-фантазеры, как и маасдам – всегда кстати на столе и всегда с разными вкусовыми оттенками.
Рыбы – бри
Рыбы – это сыр бри, с которым нужно аккуратно обращаться, иначе он засохнет / Фото: instagram.com/margaret_model_/
Изящный сыр, с которым у многих ассоциируется изящная Франция. Рыбы любят все такое. Это нежный сыр со спокойным вкусом и ароматом, но иногда может быть неожиданно резким и даже затвердеть, если с ним неправильно поступать. Собственно, как и с Рыбами.
А какие кулинарные пристрастия есть в Нидерландах, в частности, как там едят селедку и какие блины жарят детям, узнаете из нашего нового кулинарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Посол этой страны – Людовик Смоор – обо всем подробно рассказал.
Здесь узнаете, какой вы пирожок по гороскопу.
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