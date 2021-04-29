12 трогательных цитат принца Уильяма и Кейт Миддлтон друг о друге

Герцоги Кембриджские сегодня отмечают 10-ю годовщину свадьбы. Узнайте, что все эти годы супруги говорили друг о друге, детях и семейной жизни

Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 10-ю годовщину свадьбы. Они познакомились еще в 2003 году, а спустя два года стали встречаться. В 2007 году пара распалась, но спустя четыре месяца будущие супруги воссоединились.

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы / Фото: Getty Images

В 2011 году они сыграли свадьбу, которую отмечала вся Британия, а в мире за этим событием следили около двух миллиардов человек. Сегодня Кейт и Уильям счастливы вместе, они выполняют свои королевские обязанности и воспитывают троих очаровательных детей: 7-летнего принца Джорджа, 5-летнюю принцессу Шарлотту и 3-летнего принца Луи.

Life Сегодня собрали 12 самых трогательных цитат принца Уильяма и Кейт Миддлтон друг о друге.

О принцессе Диане и Кейт

Вспоминая день свадьбы, принц Уильям признался в интервью ABC, что хотел бы, чтобы его мать, покойная принцесса Диана, тоже присутствовала на торжестве.

"Я думаю, ей бы понравился тот день, и я надеюсь, что она гордится нами. Очень грустно осознавать, что у нее никогда не будет возможности встретиться с Кейт", – сказал принц Уильям.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

О чувстве юмора и поддержке

Вот что сказали будущие герцоги Кембриджские в день, когда объявили о своей помолвке в 2010 году:

Уильям: "Нам обоим очень весело вместе, у обоих отличное чувство юмора. Мы обычные ребята, которые любят подшутить друг над другом. У Кейт очень много забавных привычек, из-за которых я ее дразню".

Кейт: "На протяжении многих лет Уильям заботится обо мне, он относится ко мне, как настоящий влюбленный мужчина. Уильям поддерживает меня и в горе, и в радости".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

О знакомстве

Пара вспомнила свое знакомство в интервью ITV News. Их встреча произошла в 2003 году.

Уильям: "Мы познакомились в университете, в Сент-Эндрюсе. Сначала мы дружили больше года, но позже между нами будто расцвела любовь. Проводили все больше и больше времени друг с другом, смеялись, веселились. Мы поняли, что у нас общие интересы и нам хорошо в компании друг друга".

Кейт: "Ну, мне кажется, что я дико покраснела, когда встретила тебя и потом убежала – я очень стеснялась. Потребовалось немного времени, чтобы мы стали друзьями".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

О заботе

Во время своего королевского турне по Канаде в 2011 году Кейт сказала об Уильяме: "Мне очень, очень повезло. Он заботится обо мне настолько, насколько это возможно".

О воспоминаниях

В 2011 году, во время празднования 600-го юбилея основания университета Сент-Эндрюс, Кейт и Уильям прогулялись по территории учебного заведения.

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"Это особенный момент для меня и Кэтрин. Такое ощущение, что я возвращаюсь домой", – сказал Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

О детях

Принц Уильям нередко проявляет свое чувство юмора и самоиронию во время интервью. К примеру, после рождения их с Кейт первого ребенка, принца Джорджа, Уильям сказал: "К счастью, он очень похож на Кейт".

В 2015 году у пары родилась дочь – принцесса Шарлотта. Принц Уильям был в восторге от того, что у них с Кейт появился еще один ребенок.

"Это фантастика, иметь прекрасную маленькую семью, и я так взволнован. Кэтрин прекрасно справляется с ролью матери, и я очень горжусь ею", – рассказал Уильям в интервью BBC.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото: facebook.com/Royalty101PastAndPresent

О внутренних переменах

Принц Уильям признался, что встреча с Кейт и создание семьи полностью перевернули его жизнь.

"Я стал более эмоциональным. Раньше я не так сильно беспокоился о чем-то. Но теперь из-за любой мелочи я начинаю переживать, мыслю глобальнее, уже как отец", – рассказал Уильям.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

О попытках произвести впечатление

После помолвки в одном из интервью Уильям признался, что пытался произвести впечатление на Кейт благодаря своим кулинарным навыкам.

"Я старался приготовить изысканные блюда, но все время что-то подгорало, выливалось и загоралось. А Кейт все это время помогала мне, пытаясь взять под контроль всю ситуацию. Как хорошо, что она была рядом", – рассказал принц.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

О Елизавете II

Кейт Миддлтон призналась, что "ее очень вдохновлял" пример отношений Елизаветы II и принца Филиппа, который совсем недавно ушел из жизни в возрасте 99 лет.

"Нам с Уильямом предстоит пройти довольно долгий путь, и это действительно здорово", – сказала Кейт.

Елизавета II и принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее мы сообщали, что Букингемскому дворцу пришлось нарушить давнюю традицию из-за беременности Кейт Миддлтон.