12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

И да, ее можно не только запекать под всевозможными соусами, из нее можно делать паштет и котлеты

Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/

Это одна из самых любимых рыб у нас. Скумбрия доступна, ее легко вкусно и быстро приготовить. Но в этой подборке рецептов есть не просто оригинальные соусы, которые раскроют вкус запеченной рыбы, но и еще паштеты и котлеты. Мы уже знаем, как неожиданно вкусно преобразить хека, теперь давайте разбираться со скумбрией.

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Картофельные котлеты со скумбрией

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Ингредиенты

Картофель – 3 шт. (отварной)

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Скумбрия х/к – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Панировочные сухари

Растительное масло

Способ приготовления

Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от кости и нарезать очень мелко. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты. Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.

Зaпеченнaя скумбpия с орехово-сырной нaчинкой

Фото: instagram.com/delo___vkysa/

Ингрeдиeнты

Cкумбрия (мoрoженая) – 1 шт.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Сoль – пo вкyсy

Грецкие oрехи – 1-2 ч. л.

Майонeз – 1-2 ч. л.

Раститeльноe маслo – 0,5 ч .л

Сыр твepдый – 30 г

Способ приготовления

Скумбpию разделать на филе, обсушить бумажными полотeнцами. На филe выложить горчицy, распрeдeлить ee рoвным слoем. Cверхy выложить измeльчeнныe грецкие орeхи. Следующий слой – сыр, натертый на крупной терке. Сложить рыбу пополaм и перевязать нитью. Завернуть в фольгу и выпекать 25 минут при 180 градусах. Развернуть фольгу, рыбу змазать майонeзом и, yже не завoрачивая, зaпекать еще 10 минут.

Скумбрия, фаршированная грибами и шпинатом на подушке из картофеля

Фото: instagram.com/pp_recepts_video/

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.

Грибы – 4 шт.

Лук – 1/2 шт.

Сыр сливочный – 50 г

Шпинат – 50 г

Болгарский перец -1/2 шт.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Рыбу разделать на филе и замариновать в соли , перце и соке лимона. Накрыть пленкой и убрать на 1 час в холодильник. Картофель нарезать кружочками, отварить в подсоленной воде с добавлением куркумы и соли. Лук, грибы и перец обжарить на масле 5 минут. Шпинат нарезать, добавить к овощам. Рыбу разрезать на куски, положить начинку, сформировать рулетики. Смазать сметаной, добавить специи. Выпекать при 180 градусах 25 минут.

Рулет из скумбрии в духовке

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт.

Лук – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Специи для рыбы

Желатин – 1 ч. л.

Способ приготовления

Рыбу разрезать у хребта, достать кости и внутренности, удалить хвост, плавники, промыть. Лук и морковь мелко нарезать и поджарить на оливковом масле до золотистого цвета (не солить). Рыбу посыпать специями с солью внутри и немного натереть снаружи. Выложить лук с морковкой посередине и распределить по всей тушке и сверху равномерно посыпать желатином. Скрутить плотный рулет, обернуть пищевой пленкой и фольгой. В глубокий противень налить немного воды, уложить рыбу и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перевернуть через 20 минут для равномерного запекания.

Паштет из скумбрии

Фото: instagram.com/yanina_doctor/

Ингредиенты

Замороженная скумбрия – 1 шт.

Луковица, лавровый лист, душистый перец – для бульона

Грецкие орехи – 30 г

Сливочный сыр -2 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию очистить, убрать голову, плавники. Бросить в кипящую подсоленную воду с лавровым листом, луковицей, душистым перцем и отварить до готовности – около 10 минут. Выложить на тарелку, остудить. Орехи подсушить на сковороде. Измельчить скалкой или с помощью блендера. Добавить скумбрию, сливочный сыр, все взбить до однородности.

Скумбрия в банке

Фото: instagram.com/_tanyushina_/

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт.

Лук, морковь – по вкусу

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Лавровый лист, душистый перец

Способ приготовления

Лук нарезать кольцами, морковь натереть на терке. Скумбрию нарезать кусочками толщиной 2-3 см. На дно банки выложит лавровый лист и душистый перец. Сверху, чередуя, выложить лук, морковь и рыбу. Сверху полить растительным маслом. Накрыть крышкой и поставить в холодную духовку. Включить нагрев на 120-140 градусов и готовить 1,5-2 часа.

Скумбрия, запеченное под йогуртовым соусом

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сок половины лимона

Натуральный йогурт – 150 г

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

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Скумбрию выпотрошить, разрезать вдоль на 2 части, удалить кости. Луковицу очистить, порезать полукольцами. Йогурт посолить, соединить с луком и лимонным соком. Залить этой смесью скумбрию, убрать мариноваться в холодильник на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Скумбрию вместе с маринадом выложить в пакет для запекания или в форму, запекать 30 минут. Подавать лучше всего с овощами или чесночным соусом.

Скумбрия в мультиварке

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Растительное масло – 30г

Лимоны – 0,5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 150 мл

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Размороженную скумбрию почистить. Скумбрию разрезать на 4 куска примерно одного размера. Полить рыбу соком лимона. Добавить соль и специи. Оставить на 10 минут. Очищенный лук мелко нарезать. В чашу мультиварки налить немного растительного масла и включить режим "Жарка" на 10 минут. Периодически помешивая, обжарить лук до прозрачности. Как только лук обжарится, выключить режим "Жарка" и выложить в чашу мультиварки скумбрию. Влить воду, поставить чашу в мультиварку и закрыть крышкой. Включить режим "Запекание" на 20-35 минут.

Скумбрия, запеченная с сыром и картошкой в духовке

Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт.

Плавленый сыр – 90 г

Чеснок – 4 зуб.

Перец черный молотый, соль – по вкусу

Лимон – половина

Картошка – 3 шт.

Твердый сыр – 30 г

Сметана – 1 ст. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления

Отварить картофель на среднем огне 7-10 минут, до полуготовности. Снять с огня, слить воду. Филе скумбрии полить лимонным соком, убрать в холодильник на 30 минут, для маринования. Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Добавить натертый чеснок и перемешать. Разогреть духовку до 180 градусов. В форму для запекания влить растительное масло и выложить одну половинку скумбрии кожей вниз. Вокруг филе разложить сваренные дольки картофеля. На первую половинку скумбрии выложить сырную начинку и распределить ее по всей поверхности. Сверху выложить вторую половину рыбы. Смазать сметаной и поперчить. Выпекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром. Запекать еще 10-15 минут.

Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Рыба с овощами в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

2 скумбрии

3-4 картофелины

1 луковица

Морковь

Растительное масло

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

Травы сушеные

Перец

Соль

Способ приготовления

Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Скумбрия-гриль с лимоном и травами

Скумбрия на гриле запеченная / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500-600 г тушка скумбрии

1 лимон

Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Розовый перец

Оливковое масло

Способ приготовления

Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем. Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки. Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом. Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом. Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.

Запеченная скумбрия с яблочной мостардой

Скумбрия с яблочной мостардой / Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты

1 кислое яблоко

1 лимон

100 г клюквы или брусники

300 г сахара

100 мл белого вина

4 ст. л. горчичного порошка

Способ приготовления

Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм. Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники. Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар. Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок. Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут. Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть. Залить в стерилизованные банки и закатать. В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.

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