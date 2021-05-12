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12 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 мая, 05:05

Ольга Козачок

Международный день медицинской сестры – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 12 мая

12 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 мая? Международный день медицинской сестры, День экологического образования. Девять мучеников Кизицких – в православном календаре. Девять целителей – в народном календаре. Именины празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 мая.

Какой сегодня праздник

12 мая в православной церкви чтится память девяти мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артем, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, преподобного Амфилохия Почаевского, преподобного Мемнона, чудотворца, мучеников Диодора и Родопиана, диакона, святителя Василия, епископа Захолмского, мученика Иоанна Валаха.

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В народе почитались Девять целителей, которые, по верованию, помогали при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили заговор от девяти напастей: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел".

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