12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 12 апреля? Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины. День преподобного Иоанна Лествичника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Захар, Иван.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.
12 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
- Всемирный день авиации и космонавтики , а также Международный день полета человека в космос – оба праздника приурочены к знаменательному для всего человечества событию 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос.
- День работников ракетно-космической отрасли Украины – национальный профессиональный праздник, всех служащих и работников, причастных к данной отрасли, который отмечается в стране на официальном уровне ежегодно 12 апреля, начиная с 1997 года.
- Всемирный день рок-н-ролла – неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock.
- Национальный день освобождения отмечает Либерия.
Какой сегодня праздник
12 апреля в православной церкви наступает 5-я неделя Великого поста. Чтится память преподобного Иоанна Лествичника, ророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона, преподобного Иоанна, безмолвника, преподобного Зосимы, епископа Сиракузского, святителя Софрония, епископа Иркутского.
В народе 12 апреля почитался Иван Лествичник. Традиционно в этот день хозяйки пекли обрядовое печенье в форме лесенок с 12 ступеньками для будущего восхождения на небо, которое должно было принести здоровье всем членам семьи. Выпечку несли в церковь и освящали.
Приметы на 12 апреля
- на Лествичника гадали по печенью: какая из ступенек больше всего обгорела, тот месяц будет самым неудачным;
- на Ивана Лествичника без надобности лучше не выходить на улицу;
- гуси летят низко – в ближайшие месяцы будет мало дождей;
- если к этому времени зацвели одуванчики – лето будет коротким, а осень – ранней и холодной.
Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля
- 1954 – на студии Decca Records записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock, положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.
- 1961 – Юрий Гагарин на советском космическом корабле "Восток" осуществил первый в мире полет человека в космос.
- 1970 – оркестр народных инструментов Украины дал свой первый концерт на сцене Национальной оперы Украины.
- 1975 – в английской лаборатории психолог Кейт Хирн впервые экспериментально подтвердил феномен осознанного сновидения.
- 1981 – в космос стартовал первый пилотируемый космический корабль многоразового использования Колумбия по программе Спейс Шаттл.
- 1992 – под Парижем открылся "Евро-Диснейленд".
Кто родился 12 апреля
- 1839 – Николай Пржевальский, русский географ, исследователь Центральной Азии.
- 1883 – Имоджен Каннингем, выдающаяся американская женщина-фотограф.
- 1931 – Леонид Дербенев, советский и российский поэт-песенник.
- 1932 – Жан-Пьер Марьель, французский актер театра и кино.
- 1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).
- 1937 – Игорь Волк, советский космонавт, летчик-испытатель.
- 1937 – Станислав Конюхов, Генеральный конструктор ГКБ "Южное", академик НАН Украины.
- 1940 – Херби Хэнкок, американский джазовый пианист, композитор.
- 1949 – Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, работающий с кошками.
- 1973 – Кристина Мур, американская актриса театра, кино и телевидения.
- 1974 – Марли Шелтон, американская актриса кино и телевидения.
10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!
P.S. И главное – проект продлили на второй сезон!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.