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12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 12 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 12 апреля? Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины. День преподобного Иоанна Лествичника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Захар, Иван.

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Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.

12 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

12 апреля в православной церкви наступает 5-я неделя Великого поста. Чтится память преподобного Иоанна Лествичника, ророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона, преподобного Иоанна, безмолвника, преподобного Зосимы, епископа Сиракузского, святителя Софрония, епископа Иркутского.

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В народе 12 апреля почитался Иван Лествичник. Традиционно в этот день хозяйки пекли обрядовое печенье в форме лесенок с 12 ступеньками для будущего восхождения на небо, которое должно было принести здоровье всем членам семьи. Выпечку несли в церковь и освящали.

Приметы на 12 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля

Кто родился 12 апреля

10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

P.S. И главное – проект продлили на второй сезон!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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