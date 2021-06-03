10 вопросов к сомелье: фейки о вине, зарплата и алкоголь 24/7

3 июня во всем мире отмечают День сомелье. Поэтому мы пообщались с Романом Ремеевым, профессиональным сомелье, который точно знает толк в вине. Кстати, он работает в самом дорогом супермаркете столицы. Винолюб в 10 ответах развенчал популярные мифы, рассказал о реалиях своей работы и максимальном заработке в профессии. А также порекомендовал бюджетное вино.

Роман Ремеев — сомелье с 7-летним опытом / Фото: Instagram: romanremeev

Как распознать непрофессионального сомелье?

Если вы придете в магазин, попросите посоветовать самое вкусное вино и вам сразу его принесут, знайте – это непрофессиональный подход. Сначала сомелье должен спросить, что любит этот конкретный человек, что для него вкусно. Обычно я раскрываю вкус и предпочтения одним вопросом: "Какое вино вам понравилось больше всего из тех, что вы пили?" От ответа и отталкиваюсь.

Какие впечатления от первых дегустаций и как часто их сейчас посещаешь?

На дебютных 5 дегустациях эффекта "вау" не было – я их не понимал. Но все же мне понравилась "движуха": контингент винолюбителей, которые знают о вине все и влюбляют людей в винную историю. Я почувствовал своеобразную игру и принял участие. Словом, уже 7 год "играю" и тоже влюбляю людей в этот напиток. А дегустации сейчас посещаю около 5 раз в неделю, не считая тест-драйв вин на работе. Там их число превышает десятки в неделю (иногда в день), а в месяц их вообще сотни.

Помнишь свой день без вина и алкоголя?

Да, на прошлой неделе. Я не помню дня, когда бы я не читал, не слышал и не говорил о вине. А пью я его ориентировочно 4 раза в неделю, в остальные 2 дня наслаждаюсь сидром, крафтовым пивом или, что реже, коктейлями. Но откровенно скажу: раз в неделю у меня бывает алкогольный детокс, и то незапланированный.

Правда ли, что пакетированное вино низкого качества?

В Украине – да, в Европе – нет. За рубежом используют пакетированный формат вместо стекла, потому что это дешевле. При этом качество остается отличное. К сожалению, их пакетированное вино к нам не доходит через стереотип о низком качестве "пакета" на украинских прилавках.

Роман Ремеев / Фото: Instagram: romanremeev

Влияет ли форма бокала на вкус вина? И какой бокал подойдет на все случаи?

Да, насколько насыщенным будет вкус вина и как оно "откроется", напрямую зависит от бокала. Поэтому выбирая бокал, обращайте внимание на его форму, толщину стекла и даже ножку. Отдавайте предпочтение вариантам с тонким стеклом.

Я рекомендую универсальный бокал, имеющий форму закрытого тюльпана – она помогает практически всем винам "раскрыться". Это удобно, потому что невыгодно покупать отдельные бокалы для различных сортов вина. Еще один из универсальных бокалов - вытянутый и суженный сверху, например от Salute. У меня самого дома такой есть. Цена – около 200 грн/шт.

Бокал от Salute / Фото: Гудвайн

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Но мой фаворит, безусловно, универсальный бокал Zalto. Правда, цена одного – 1400 гривен.

Бокал от Zalto / Фото: Гудвайн

Какую закрутку для вина лучше выбрать – которая откручивается или классическую пробку?

Для удобства – лучше пробка, которая откручивается. Это если мы говорим о винах стоимостью до 1000 гривен, которые не могут долго храниться. И вкус вина этого ценового диапазона никак не изменится из-за "классического" закрытия. Для вин за несколько тысяч гривен, которые лежат в погребе или "зреют" в винном холодильнике несколько лет, важна классическая пробка. Она пропускает достаточно воздуха, который помогает развиваться вину.

Является ли признаком некачественного вина отсутствие указания года урожая на бутылке?

Если не пишут год урожая на бутылке, то в 99% случаях это столовые "тихие" вина и 1% – миксованные вина урожая разных лет. Потому столовое вино часто продается без указания года винтажа. Но если бутылка стоит около 100 гривен и не указан год, то стоит задуматься о качестве ее содержимого.

Розовое вино / Фото: Pexels

Сколько может стоять открытое вино в холодильнике и изменится ли его вкус?

Вкус вина меняется в течение первых 15 минут в бокале, поэтому в холодильнике разные по прайсу вина будут вести по-разному. Вкус вина ценой, скажем, 250 гривен под вакуумным насосом будет только ухудшаться. Но все же простоит. Например, початая бутылка красного за 250 гривен пригодна до 3 суток, белого – до 4. А в дорогих винах с потенциалом вкус может еще лучше раскрыться на второй день. И простоит такое вино до 7-8 суток под вакуумным насосом.

Какой минимальный прайс на хорошее вино?

Выбирайте вино хотя бы от 250 гривен! Правда, эти винные истории мне уже неинтересны, но новичкам понравится. Не рекомендую покупать напиток ценой ниже 150 гривен – такое вино редко дарит удовольствие. А для чего тогда пить вино, если вы не кайфуете от его вкуса?

Какое вино стоимостью до 250 гривен рекомендуешь?

Я не могу рекомендовать, не зная предпочтений человека. Но отмечу популярный выбор многих. Если из белых – Riesling полусладкое. Красное из насыщенных, но не кислых – испанское Juan Gil Monastrell. А беспроигрышное из розовых – Sauvignon Rose Marlborough Sun, но стоимость его – около 350 гривен.

Сколько зарабатывают сомелье в столице?

Начинающий сомелье получает ориентировочно 20-22 тыс. гривен в месяц, специалисты высшего ранга – 30 тыс. гривен. Но есть и 100 тыс. гривен – это "вышка", такую ​​зарплату имеют опытные сомелье, профессионалы. Они контролируют ассортимент и продажу сетки магазина или ресторана или же имеют немало VIP-клиентов. Еще – проводят дегустации за дополнительную плату, цена за одну составляет от 2000 до 10 тыс. гривен, это зависит от профессионального уровня.

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.