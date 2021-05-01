Читайте "Вишневый сад", гуляйте по цветущим аллеям, сходите на концерт и устройте барный тур на всю ночь

10 вещей, которые нужно сделать в мае / Фото: пресс-служба

Весна началась с карантина, поэтому ее последний месяц хочется сделать приятным и запоминающимся. Чтобы ваш май стал именно таким – ловите идеальный wish list из 10 пунктов.

1. Прочитать "Вишневый сад" Чехова

Поскольку весна 2021-го выдалась очень холодной, то перечитать гениальный чеховский "Вишневый сад" нужно именно в мае. Разумеется, под дивное садовое цветение.

2. Начать бегать по утрам

Встречать весенние рассветы и вдыхать благоухающие майские ароматы с крутым саундом в наушниках, еще и оздоравливаясь — бесценно.

3. Выбраться на лесной пикник с друзьями

Май — идеальное время: еще не жарко, зато уже тепло и зелень кругом свежая.

4. Насладиться цветением деревьев

Сейчас магнолии цветут в Ботаническом саду имени Фомина – не упустите их.

5. Вволю натанцеваться на концертах

А еще лучше – пойти на концерт под открытым небом. Тем более в мае на просторах киевского Osocor Residence выступят сразу 3 звезды: MONATIK, Макс Барских и SATORI.

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6. Побродить по цветущим яблочным аллеям

Такие можно увидеть на Киностудии Довженко, если вам удастся пройти охрану, или на ВДНГ.

7. Заблудиться в цветущих каштанах

Самая большая аллея каштанов находится в парке "Нивки".

8. Обязательно прогуляться по сиреневым рощам

В Национальном ботаническом саду имени Гришко есть такие рощи с несколькими десятками видов сирени.

9. Купить большой душистый букет весенних цветов

Порадуйте себя пионами или другими весенними цветами. А еще их можно подарить всем друзьям, подругам или любимым и здорово поднять настроение.

10. Устроить барный тур на всю ночь

В хорошую погоду, пешком кочуя от одного заведения в другое, вы устроите свой тур длинною в ночь. Это обязательно, ведь весь апрель мы провели взаперти на карантине.

Тем временем мы выяснили, какие 3 книги стоит прочитать каждому.