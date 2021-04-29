3 книги, которые стоит прочитать каждому

Есть книга и для саморазвития, и с перчинкой, и с историей. Каждый найдет здесь книгу под свой запрос

Впереди немало выходных, а это прекрасное время для того, чтобы прочитать новую книгу считает телеведущий телеканала "Украина" новостей "Сегодня" Виталий Школьный. Он сделал собственную подборку необычных, на первый взгляд, книг, которые являются хорошей находкой для читателей, что в поисках новых впечатлений, знаний и полезного опыта.

Телеведущий Виталий Школьный Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

1. Повесть "Кола Брюньон" французского автора Ромена Роллана

"Кола Брюньон" Ромена Роллана Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Сама повесть о столяре по имени Кола. Он вытесывает мебель, находит общий язык с неистовой женой, имеет четырех сыновей, дочь и внучку. Во Франции в то время свирепствует чума! Ничего не напоминает? Роллан награжден Нобелевской премией по литературе "за любовь к истине". Взгляните хотя бы первую страницу текста, чтобы почувствовать, в какую изысканную, простую и понятную форму завернута эта истина", – рассказывает телеведущий.

2. "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст"

"Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Пиши, сокращай" в оранжевой обложке с белым драконом уже есть в хорошем украинском переводе. 440 страниц о том, как писать понятно, увлекательно и так, чтобы вам поверили. На первый взгляд, учебный текст такого объема осваивается с месяц. Прочтете слово к слову за выходные. "Пиши, сокращай" перевернет ваши представления о текстах, написанных и озвученных, а еще будете много улыбаться от количества словесного лохмотья, что нас окружает", – сообщает Виталий Школьный.

3. Книга-провокация "Котятки" Елены Стриж

"Котятки" Елены Стриж Фото: скриншот

"За третью рекомендацию в Средние века горел бы в очаге инквизиции, да и сейчас рискую получить хейт от отдельных персонажей. "Котятки" – это короткий, эротический, с нотками разврата, любовный роман. Две подруги Оля и Алла любят лошадей и жить не могут друг без друга во всех смыслах. Какая она, откуда берется и есть ли нормальной любовь и страсть юных красавиц? Сразу предупреждаю – сам текст и литературный талант автора на любителя. Свежая провокационная история прочитается за вечер и, пожалуй, напомнит о терпимости в это грозное коронавирусное время", – резюмирует ведущий.

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