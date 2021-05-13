10 глупых привычек, которые бесят всех окружающих

Вы можете даже не подозревать, что некоторые из таких вещей вы делаете сами и тем самым становитесь виновником дискомфорта окружающих

У каждого человека есть свои "пунктики", которые его бесят. Вы можете даже не подозревать, что некоторые из этих вещей вы делаете сами и тем самым становитесь виновником дискомфорта для окружающих.

Итак, есть ли у вас хотя би один "грех" из этого списка?

У нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь лучших подарков на главные праздники мая.

1. Вы не спеша прогуливаетесь по оживленной улице

Фото: Reddit | MadeMeSmile

2. Вы не пропускаете вперед человека позади вас в очереди на кассе, имея гораздо больше продуктов

Фото: Reddit | MadeMeSmile

3. Вы слушаете музыку через динамик в общественном месте

Фото: Reddit | MadeMeSmile

4. Вы занимаете несколько мест в общественном транспорте

Фото: Reddit | MadeMeSmile

5. Вы отправляете вместо одного длинного сообщения кучу коротких

Реклама

Фото: Reddit | MadeMeSmile

6. Вы не умеете допивать свои напитки

Фото: Reddit | MadeMeSmile

7. Вы носите носки не по размеру

Фото: Reddit | MadeMeSmile

8. Вы проявляете чрезмерное любопытство

Фото: Reddit | MadeMeSmile

9. Вы проглатываете слова во время разговора

Фото: Reddit | MadeMeSmile

10. Вы машинально постукиваете ногой

Фото: Reddit | MadeMeSmile

Напомним, ранее мы писали о шести привычках, которые разрушают ваш брак. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, чем опасна привычка хрустеть суставами.