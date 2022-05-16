10 фактов об острове Хортица, который безжалостно обстреливали оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

Хортица – это самый большой остров на Днепре площадью 24 кв. км, расположенный неподалеку от Запорожья. Национальный заповедник российские оккупанты дважды обстреляли в апреле и мае. Мы напомним об исторической ценности острова, входящего в список семи чудес Украины.

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Остров назвали "Хортица", вдохновившись именем славянского бога солнца Хорса. Но есть и другая версия: название придумано от тюркско-половецкого слова "орт" – "средний".

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На Хортице представлено разнообразие ландшафтов Украины, которое делает заповедник уникальным: разнотравная степь, луга, леса. Гуляя по территории, увидите несколько десятков дубов возрастом от 100 до 300 лет. А еще на острове насчитывается 165 видов животных и 960 видов растений.

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Остров с давних времен был заселен: здесь жили скифы, хазары, печенеги и древние славяне. Самым древним сакральным объектам Хортицы – около 5 тыс. лет.

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Истории Хортицы – это десятки легенд, благодаря которым туристы со всего мира приезжают сюда ради аутентичной атмосферы. В 972 году на острове погиб князь Святослав — считают, что выловленный в 2011 году возле острова редкий меч IX–XI вв., мог принадлежать именно ему.

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Хортицу не обошла русско-турецкая война: укрепления-редуты, построенные в 1735–39 годах, сохранились по сей день. На Малой Хортице работала судостроительная верфь. Возле островов находилось более 400 кораблей, часть из них по сей день остались на дне Днепра.

10 фактов об острове Хортица, который безжалостно обстреливали оккупанты / Фото: vogue.ua

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Хортица была средоточием казацких "бизнесов" с XVIII столетия. Пока Екатерина II не разрушила Сечь, там были выгоны для скота, казаки занимались охотой, скотоводством, пчеловодством и рыболовством.

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Хортица – сакральное место. Легендарные художники были ценителями острова. Поэт Тарас Шевченко посетил его в 1843 году, а еще украинский композитор Николай Лысенко в 1878 году и другие.

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Хортица — самый большой остров на Днепре и один из самых больших речных островов Европы. Его площадь 12 км в длину и до 2,5 км в ширину. Он в семь раз больше Централ-парка и почти втрое — Булонского леса.

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Туристы до начала войны посещали Хортицу, чтобы увидеть историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", театр казацкого боя, Музей истории запорожского казачества, Музей судоходства, а также мемориально-туристические комплексы "Скіфський стан" и "Протовче". Хортица входит в список семи чудес Украины.

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Хортица стала колыбелью казачества после построенной князем Дмитрием Вишневецким крепости на соседнем острове Малая Хортица. Крепость стала прообразом всех будущих сечей.

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