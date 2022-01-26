Алла Костромічова та сексуальні піратки: Zuhair Murad показали кутюрну колекцію на Тижні моди у Парижі

Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні

Українки продовжують підкорювати столицю моди – Париж. Після тріумфу нашої співвітчизниці на кутюрному показі Schiaparelli, цього разу на шоу Zuhair Murad весна 2022 блищала Алла Костромічова.

Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

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Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Зухаїр Мурад – затятий романтик. Він вважає, що мода — це країна мрій, населена незвичними істотами.

Сьогодні нам потрібно мріяти більше, ніж будь-коли. Нам потрібно подорожувати в нашу уяву, щоб трохи забути про себе та про труднощі, з якими доводиться стикатися у реальності – розповів дизайнер американському Vogue.

Як і для всіх романтиків, розповідь екстравагантних історій – це спосіб набути нового життя в мріях.

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Натхненням для кутюрної колекції сезону весна 2022 року бренду Zuhair Murad послужили байронівські пірати 18 століття, що носилися у відкритому морі в гонитві за втраченими скарбами.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Моделі в образах сексуальних піраток ходили по подіуму салону в Парижі і нагадували неземних істот, одягнених у розкішні вбрання: хмари тюля, прикрашені копіями старих морських карт і сузір'їв, туго затягнуті корсажі, сплетення перлів та ланцюгів зі старого золота, і, звичайно, шпильок.

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Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Мої піратки — заповзятливі жінки, які шукають скарби життя. Вони можуть мріяти про кохання або, можливо, вони мріють про майбутнє, сповнене радості та мужності – зазначив дизайнер.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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