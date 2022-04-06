Жириновський помер вдруге! В Instagram та Facebook "вірусяться" нові меми про політика

Офіційно! Володимир Жириновський помер / Фото: Инстаграм

Російський політик Володимир Жириновський вдруге помер. Це трапилося 6 квітня. Чому "вдруге"? Про першу смерть повідомили російські ЗМІ ще 25 березня, але вона виявилася фейковою. Два випадки надихнули Мережу на створення мемів. "Сьогодні" покажуть нову порцію найсмішніших жартів про смерть Жириновського.

Меми про Жириновського / Фото: скріншот

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Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Мемы о Жириновском / Фото: скріншот

Меми про Жириновського / Фото: скріншот

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Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

Меми про Жириновського / Фото: Инстаграм

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Меми про Жириновського / Фото: скріншот

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