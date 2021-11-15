Навіщо робити щеплення від грипу і чи можна отримати вакцину безкоштовно – особистий досвід

Робити щеплення від грипу важливо, щоб не захворіти на важку форму, а отримати вакцину безкоштовно - не можна / Фото: Светлана Евсеева, Колаж: Сьогодні

Грип, як і коронавірус, небезпечні важким перебігом, ускладненнями та ризиком померти. Тому я, Світлана Євсєєва, редактор проєкту "Здорово", вирішила зробити щеплення від грипу, щоб бути максимально захищеною у сезон масової захворюваності. А від COVID-19 я зробила щеплення ще влітку. Ділюсь досвідом, що обов'язково важливо знати перед тим, як вакцинуватися від грипу .

Навіщо робити щеплення від грипу, якщо все одно можна захворіти?

Відразу хочу зазначити, що щеплення від грипу не обов'язкове, не входить до Національного календаря щеплень та робити його чи ні – особиста справа кожного. Але я зробила. Чому? Тому що в жовтні я двічі перехворіла незрозуміло чим застудним, з температурою в 39, кашлем, неможливістю встати з ліжка і нормально працювати (здала ПЛР-тест на ковід і тест виявився негативним).

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Вакцинація значно зменшує ризик тяжкого перебігу грипу та смерті внаслідок хвороби / Фото: Flickr

З огляду на перспективу повторення ситуації дізналася думка медиків та профільних структур (тобто МОЗ та ВООЗ) з цього приводу. Хоча я особисто "за" вакцинацію загалом і без їхньої думки. Так, МОЗ України зазначає, що вакцинація значно зменшує ризик тяжкого перебігу грипу та смерті внаслідок хвороби. Те саме – щодо коронавірусу.

Виходить, ковід та сезонний грип на сьогодні найактуальніші інфекційні хвороби, від яких варто робити щеплення. Адже людина з будь-яким із цих захворювань навіть у легкій формі може інфікувати інших.

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Крім того, наслідками грипу можуть бути пневмонія та серцева недостатність. Тому єдиним рятуванням від цих ризиків є вакцинація.

Що ж кажуть лікарі про вакцинацію від грипу?

Про важливість щеплень як ефективного засобу профілактики інфекційних хвороб говорять і лікарі. І ми неодноразово про це розповідали у матеріалах проєкту "Здорово". Тому коротко повторюся – наприклад, сімейний лікар, терапевт та спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк зазначає, що світова медицина давно довела ефективність та необхідність щеплень, у тому числі й проти грипу.

Щеплення від грипу у разі зараження будь-яким штамом допоможе уникнути тяжкого перебігу хвороби, а ще захистить людей із групи ризику від госпітальних (які часто розвиваються при госпіталізації з грипом або тяжким перебігом ГРВІ) та сезонних пневмоній.

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Щеплення від грипу допоможе уникнути ускладнень, наприклад, пневмонії / Фото: freepik.com

А також знизить ризик розвитку важкої вірусної пневмонії у разі зараження коронавірусом. Тому якщо ви – у групі ризику (хронічні хвороби – діабет і т.д., похилий вік, постійний контакт з великою кількістю людей), то не менш важливо зараз вакцинуватися безпосередньо проти COVID-19, і грипу.

Вакцинуватися від грипу та COVID-19 можна одночасно, одного дня, але з дотриманням спеціальних правил. Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, ці два щеплення можна робити без інтервалу, але у різні руки. У такому разі важливо вказати руку, в яку провели вакцинацію проти COVID-19.

Де можна зробити щеплення від грипу безкоштовно?

Як я вже сказала, щеплення від грипу не включено до Національного календаря профілактичних щеплень. Однак вакцину можна придбати в аптеках, а саме щеплення безкоштовно зробити у медустанові, де укладена декларація з вашим сімейним лікарем.

Важливо! Якщо ви вирішите купити вакцину в аптеці, а ввести її в поліклініці, де приймає ваш сімейний лікар, – треба обов'язково. правильно доставити препарат. Тобто потрібна сумка-холодильник, де ви перевезете препарат.

Щеплення бажано зробити максимально швидко після того, як придбали вакцину. Найкращий варіант – попередньо проконсультуватися зі своїм терапевтом, педіатром або сімейним лікарем. Так ви зможете отримати відповіді на свої запитання, рекомендації щодо транспортування вакцини та домовитись про час вакцинації.

Перед щепленням – обов'язково пройти огляд у лікаря та отримати допуск до вакцинації / Фото: freepik.com

МОЗ зазначає, що всі доступні в Україні вакцини проти грипу безпечні та ефективні проти всіх штамів вірусу грипу. Також зараз багато аптеки роблять щеплення прямо в себе: людина купує вакцину, отримує тієї ж миті консультацію і їй вводять препарат.

Я ж скористалася своєю медичною страховкою, обрала клініку, вирушила туди і зробила щеплення – мені запропонували французьку вакцину "Ваксігрип". Перед щепленням – обов'язковий огляд терапевта.

Огляд лікаря перед вакцинацією – що треба знати

Ще при записі на щеплення мене в телефонному режимі ретельно розпитали про перенесені захворювання, алергію на медикаменти тощо. Перед щепленням – обов'язковий огляд лікаря, крім збору анамнезу – це розпитування про перенесені хвороби, умови мого життя, прийняті на цей момент ліки і т.д., контроль базових показників здоров'я.

Так, перевірили:

стан ротової порожнини – чи немає ознак запалення, наприклад, що говорять, що я хвора на ангіну

контроль температури тіла, причому ртутним градусником і дуже ретельно – щоб досягти максимально точних показників. Температура виявилася 36,8, лікар зазначила, що якби вище 37, то щеплення вона не рекомендувала б робити

контроль тиску, пульсу та сатурації – тут у мене все, як у олімпійця перед стартом , потім ретельне прослуховування тонів серця і хрипів у легенях – такі не були виявлені.

Із висновком "здорова" мене направили до кабінету для щеплень. Так, я заповнювала угоду , в якій знову вказала свої показники здоров'я та поставила підпис, що повідомлено про всі наслідки. Від себе хочу додати, що не приховуйте своїх проблем зі здоров'ям – навіть наявність варикозної хвороби є важливою, і в певних випадках може стати відмовою для проведення вакцинації, не кажучи вже про гострі алергічні реакції.

Після огляду терапевт дає висновок, з яким направляє в кабінет для щеплень / Фото: Світлана Євсєєва

Отже, анкета заповнена, я йду до маніпуляційного кабінету. Швидко, чітко, безболісно. Класно, що ампула з препаратом має голку – це такий мінішприц, яким вводять вакцину.

Мені запропонували французьку інактивовану вакцину "Ваксігрип", мене такий варіант влаштував / Фото: Колаж: Сьогодні

Отримала інструкції, як поводитися після щеплення (не мочити місце уколу, не навантажувати руку, в яку введено препарат, 3 дні), почекала 10-15 хвилин, щоб переконатися, чи немає в мене реакції – і мене відпустили з миром.

Щеплення робила в суботу, 13 листопада, – сьогодні, 15 листопада, ще залишився біль у руці. Температури, нездужання та інших реакцій був взагалі.

Лайфхак від медиків: якщо вам зробили щеплення і його потрібно не мочити протягом доби, не знімайте пластир, яким закрили місце введення ін'єкції, поки ввечері не приймете душ. І будьте здорові!

Також ми писали, як не отримати ускладнення після ГРВІ та грипу.