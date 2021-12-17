Виграли телевізор за 1 гривню: OLL.TV продовжує дарувати ТБ на новорічному конкурсі – дивіться реакції переможців

OLL.TV продовжує дарувати ТБ на новорічному конкурсі

OLL.TV продовжує дарувати казку українцям на новорічному конкурсі, де кожен з користувачів сервісу є потенційним переможцем плазмового телевізора Smart ТВ LG 4K 55". Достатньо купити пробну підписку за 1 гривню, щоб приєднатися.

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Нещодавно ми розповіли про перших щасливчиків, які отримали сучасне ТБ. Сьогодні дізнаєтеся про наступних трьох переможців, до яких прийшов Миколай від OLL.TV передчасно. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна 24".

Четвертим переможцем став Богдан Пасічний з Луцька. Хлопець зізнався, що рідко бере участь в конкурсах, тож виграти телевізор перед Новим роком для нього – це фантастика. За декілька секунд після звістки він зателефонував мамі, щоб поділитися радісною новиною.

Четвертим переможцем став Богдан Пасічний з Луцька / Фото: скріншот

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Супер! Давайте я до мами зателефоную, ще й її потішу, – перше, що сказав переможець Богдан Пасічний.

П’ятою щасливицею стала Наталя Літуновська з Києва. Її щастю не було меж, коли журналістка сповістила новину про виграш новенького Smart ТВ LG 4K 55". Бо раніше дівчина вигравала лише в лотереях незначні суми, тож емоції її переповнювали.

П’ятою щасливицею стала Наталя Літуновська з Києва / Фото: скріншот

Ооо, клас, я виграла телевізор! Це найкращий подарунок до Дня святого Миколая. Ймовірно, я була чемною весь рік, – сказала переможниця Наталя Літуновська.

Останнім цього тижневим щасливчиком, який виграв ТБ, став Павло Гордійчук з Чернігівської області. Хлопець також зрадів новині, особливо, коли дізнався, що отримає сучасну модель Smart ТВ LG 4K 55".

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Хочете стати трішки щасливішими, як троє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від OLL.TV.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.