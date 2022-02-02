Vladdy daddy, не починай Третю світову: зумери всього світу звернулися до Путіна

Зумери просять Путіна не розпочинати війну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Тривожні новини про можливе вторгнення Росії не дають розслабитися: Зеленський попросив готуватися до найгіршого, а Time присвятив обкладинку Україні. Але Путін веде свої стратегії, логіка яких не пояснюється. Зумери з усього світу підтримують нашу країну і просять "татка Владді" опритомніти.

Покоління Z вирішило самотужки уникнути війну. Користувачі Інтернету у віковому діапазоні до 25 років масово публікують коментарі з проханням не розпочинати війну. Говорять вони про такі серйозні речі у властивій для свого віку жартівливій манері, звертаючись до російського президента на daddy. Перекладаючи з англійської, це означає "таточко" із сексуальним підтекстом.

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"Таточку Владді, ми в ретроградному Меркурії. Не найкращий час, щоб починати війну. Почни арт-проект!" — пишуть у коментарях.

У самого Путіна соцмереж немає. Хоча, хто знає, може, стежить за кимось зі сторінки якогось бота з котиком на аві, але це не так важливо. Адже є неофіційні пабліки, присвячені його діяльності. Саме у них молодь і висловлюється у коментарях під постами.

Наприклад, під публікаціями на сторінці @putin.kremlin.ru є такі коментарі: "Vladdy daddy, я знаю, що у тебе поганий настрій, але не починай, будь ласка, Третю світову", "Можна, я спочатку додивлюся "Ейфорію?", "Моя перша війна, що надіти?". Цей флешмоб перейшов і на TikTok. За хештегом #vladdydaddy знаходиться дуже багато відео іноземних користувачів.

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