У США помер бабак, що пророкує весну. А раз він не побачив своєї тіні, виходить...

У США помер сурок, що віщує весну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Поки багато хто намагається дотримуватися правил Дня бабака, у США помер бабак, який віщував прихід весни в Нью-Джерсі. Міллтон Мел помер у неділю, 30 січня, повідомляє видання People.

Цього року Нью-Джерсі не змогли провести захід до Дня бабака. Оскільки зараз у гризунів продовжується сезон сплячки, замінити його ніким не зможуть до весни.

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На офіційній сторінці бабака написали:

Враховуючи, що середня тривалість життя бабака — три роки, це не такий вже й шок, але Мел залишив нас у складний час, коли всі його родичі ще перебувають у сплячці... Тож не знайдеться малюка, який замінить його до весни.

Крім сумної звістки про смерть бабака, зазначається, що ще свято "прогнозування весни" не змогло відбутися і тому, що влада округу не виділила через пандемію снігоприбиральну машину. Але організатори дають слово, що до наступного Дня бабака нове звірятко-синоптик неодмінно знайдеться.

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Нагадаємо, що в День бабака, що відзначається в США 2 лютого, ссавець має вийти з нори та побачити свою тінь. Якщо тінь є, то зима триватиме ще шість тижнів, а якщо ні — весна настане набагато раніше.

Виходить, якщо сурок свою тінь не побачив, то весна прийде раніше?

Можливо, у Нью-Джерсі так і станеться, але нам, українцям, значно важливіше, що харківський сурок Тимко дав свій прогноз

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