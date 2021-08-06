Прикраси для зубів – новий божевільний тренд зірок. Навіщо їм це

Сьогодні грілзи носять не тільки репери, а й знаменитості, серед яких Марк Джейкобс, Мадонна, Кім Кардашян, Фаррелл Вільямс, Майлі Сайрус і багато інших

/ Фото: instagram.com/marcjacobs

Схоже, знаменитості вирішили повернути в моду дивний тренд 2000-х. Шанувальники зірок стали помічати, як все частіше селебріті надягають ювелірні прикраси на зуби. Відкинувши першу думку, яка прийшла в голову – "Зніміть це негайно!", ми вирішили розібратися в темі і розповісти про грілзи.

Що таке грілзи

Грілзи – ювелірні прикраси, які надягають на передні зуби. Їх виготовляються з різних металів, включаючи золото, срібло і платину. Прикрашені вони можуть бути коштовним камінням, інкрустаціями діамантів або перлами. У перекладі з англійської слова grills означає "решітка".

З чого все почалося

Першим надягати прикраси на зуби придумав Едді Плейн в 1983 році. Перебуваючи під впливом культури хіп-хопу, він звернувся до свого дантиста з проханням, встановити золоті накладки на зуби. У той час лікар міг запропонувати тільки капу. Поекспериментувавши кілька тижнів зі зліпком зубів Едді, фахівцю вдалося створити перші грілзи.

Надалі Едді відкрив невеликий магазин у Нью-Йорку, який користувався попитом у реперів.

Вперше грілзи увійшли в моду в 2000-х. У той час вони були особливо популярні серед реперів. Сьогодні ж ці аксесуари носять Марк Джейкобс, Мадонна, Кім Кардашян, Ріанна, Майлі Сайрус, Кеті Перрі, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс, Зоуі Кравіц і багато інших.

Як купити їх в Україні

У нашій країні цей аксесуар також доступний. Замовити його можна легко, витративши всього кілька хвилин в пошуковику Goggle. Цінова політика підійде для будь-якого гаманця – прайс на грілзи стартує від 100 грн і до безкінечності. Все залежить від уподобань клієнта.

Компанії пропонують спочатку зробити зліпок зубів у дантиста, а потім фахівці зроблять прикраси індивідуально.

Чи безпечні грілзи

Варто пам'ятати, що носити прикраси на зуби досить складно. В результаті аксесуар може викликати неприємні наслідки:

алергія,

пошкодження емалі,

захворювання порожнини рота.

До того ж, незрозуміло, як можна їсти з такими аксесуарами на зубах.

Важливо також не економити, і купувати аксесуари з дорогих матеріалів і професіоналів.

Дивіться відео, як і де лікувати зуби:

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