Прикраси для зубів – новий божевільний тренд зірок. Навіщо їм це

/ Фото: instagram.com/marcjacobs
Схоже, знаменитості вирішили повернути в моду дивний тренд 2000-х. Шанувальники зірок стали помічати, як все частіше селебріті надягають ювелірні прикраси на зуби. Відкинувши першу думку, яка прийшла в голову – "Зніміть це негайно!", ми вирішили розібратися в темі і розповісти про грілзи.
Що таке грілзи
Грілзи – ювелірні прикраси, які надягають на передні зуби. Їх виготовляються з різних металів, включаючи золото, срібло і платину. Прикрашені вони можуть бути коштовним камінням, інкрустаціями діамантів або перлами. У перекладі з англійської слова grills означає "решітка".
З чого все почалося
Першим надягати прикраси на зуби придумав Едді Плейн в 1983 році. Перебуваючи під впливом культури хіп-хопу, він звернувся до свого дантиста з проханням, встановити золоті накладки на зуби. У той час лікар міг запропонувати тільки капу. Поекспериментувавши кілька тижнів зі зліпком зубів Едді, фахівцю вдалося створити перші грілзи.
Надалі Едді відкрив невеликий магазин у Нью-Йорку, який користувався попитом у реперів.
Вперше грілзи увійшли в моду в 2000-х. У той час вони були особливо популярні серед реперів. Сьогодні ж ці аксесуари носять Марк Джейкобс, Мадонна, Кім Кардашян, Ріанна, Майлі Сайрус, Кеті Перрі, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс, Зоуі Кравіц і багато інших.
Як купити їх в Україні
У нашій країні цей аксесуар також доступний. Замовити його можна легко, витративши всього кілька хвилин в пошуковику Goggle. Цінова політика підійде для будь-якого гаманця – прайс на грілзи стартує від 100 грн і до безкінечності. Все залежить від уподобань клієнта.
Компанії пропонують спочатку зробити зліпок зубів у дантиста, а потім фахівці зроблять прикраси індивідуально.
Чи безпечні грілзи
Варто пам'ятати, що носити прикраси на зуби досить складно. В результаті аксесуар може викликати неприємні наслідки:
- алергія,
- пошкодження емалі,
- захворювання порожнини рота.
До того ж, незрозуміло, як можна їсти з такими аксесуарами на зубах.
Важливо також не економити, і купувати аксесуари з дорогих матеріалів і професіоналів.
Дивіться відео, як і де лікувати зуби:
Раніше ми розповідали, як відбілити зуби: блогер показала на відео несподіваний спосіб
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