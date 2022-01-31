Навіщо ти це зробила: хто створює стиль Ользі Бузовій та чому все так погано

Стиль Ольги Бузової / Фото: instagram.com/buzova86, Колаж: Сьогодні

Донедавна ми думали, що Ольга Бузова сама обирає собі вбрання та не користується послугами професіоналів. Яким же було наше здивування, коли дізналися, що поп-зірка російської сцени має стиліста. Особливо приголомшує факт, що Ользі не раз вручали різні модні премії, серед яких "Fashion-артист року", "Ікона стилю" та "Дівчина Cosmo".

Дивлячись на образи артистки, мимоволі складається враження, що костюми вона купує не у люксових брендів, а на Aliexpress: дешево, без смаку і з безліччю всіх цих паєток, стразиків та штучного хутра.

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Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Цікаво, що за стиль Олі відповідає стиліст Микита Карстен. Його із зіркою познайомив близький друг та піарник Бузової Антон Бо. Над образом нової примадонни Микита працює лише рік, але, схоже, що похвалитися йому поки нема чим. Звільняти його поки не збираються, хоча хлопець і не справляється зі своїми обов'язками.

Ольга Бузова зі своїм стилістом Микитою Карстеном / Фото: instagram.com/buzova86

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Погодьтеся, любити чи не любити творчість Бузової та й її саму можна, але за правильного підходу, планомірної роботи, з неї можна справді зробити фешн-ікону гідну рівня Кім Кардаш'ян чи Зендеї. Зараз стиль Олі можна охарактеризувати, як шалена імператриця в леопарді і ботфортах.

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Сам Микита у своєму Instagram навпаки, хвалиться модними, на його переконання, образами знаменитості.

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Коли вперше одягаєш когось, природно, дуже хвилюєшся. Тому що крім професійних якостей дуже важливо бути на "одному вайбі", і з перших хвилин стало зрозуміло, що ми точно збіглися, – прокоментував стиліст співпрацю з зіркою.

Карстен розповів, як бачить стиль Олі:

Яскравою! Найяскравішою неоновою плямою у російському шоу-бізнесі. Бузову можна любити, Бузову можна не любити, але ігнорувати її – не можна.

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Створеної любити і дарувати кохання! Саме тому одним із найголовніших кольорів для образів було обрано червоний: ніжний чи пристрасний.

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Чистота і простота душі Олі відбилася в численних білосніжних образах – тут були і фатин, що летить, і повітряне пір'я, і мерехтливі блискітки.

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Вона була леді! Класику я не прибирав ніколи – образи в стилі Chanel теж були: штани з високою посадкою, сорочка чоловічого крою, підтяжки, нитки перлів, маленька чорна сукня, човники, а десь навіть... суперечливий величезний бант.

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Звісно, звалити всю провину на стиліста простіше простого. Але, варто враховувати і той факт, що сама Бузова вирішує, що вдягне, а що ні із запропонованих варіантів. Нам же залишається розглядати виходи Ольги на різних заходах і погоджуватися з думкою, що вони хоча б запам'ятовуються.

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