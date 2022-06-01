Дивіться: Мерилін Монро з військовими під час її медового місяця (фото)

Навіть свій медовий місяць Мерилін вирішила присвятити підтримці військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час Другої світової війни Норма Джин (справжнє ім'я Мерилін Монро) працювала на фабриці. До того, як стати голлівудською знаменитістю вона займалася збиранням радіолітаків OQ-2 – перших у світі безпілотників.

Меріл Монро збирала перші у світі безпілотники / Фото: dailymail

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У січні 1954 року їй знову довелося повернутися до військової справи, але вже як актриса. Тоді зірка одружилася з Джо Ді Маджіо і вирушила з чоловіком до Японії. У Токіо до Мерілін звернувся генерал-майор Чарльз В. Крістенберрі. Він попросив артистку відвідати Корею, щоб зустрітися з американськими військовими, які дислокувалися у Сеулі.

Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images

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Поки її чоловік подорожував, Монро вирушила на військову базу. Чотири дні Мерилін зустрічалася із солдатами, влаштувала 10 шоу для приблизно 100 000 військовослужбовців. Подорож мала приголомшливий успіх – вона підняла бойовий дух американських солдатів, а це зробило зірку народною улюбленицею.

Зібрали архівні знімки Мерилін Монро із тієї знакової подорожі в історії.

Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images

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Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images

Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images

Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images

Дивіться ще більше знімків Мерилін Монро з американськими військовими у Кореї на сайті Vogue.ua.

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