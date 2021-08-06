Дивіться: Шер, дівчина Ілона Маска та інші зірки знялися для календаря Pirelli (фото)

Поки команда проекту опублікувала тільки закулісні знімки, на яких відображені знамениті музиканти під час їх гастрольних турів

/ Фото: instagram.com/pirelli

Колись відомий своїми гіперсексуальними знімками знаменитостей і моделей, календар Pirelli в останні роки перетворив проєкт в модний арт-об'єкт.

Новими героями календаря у 2022 році стануть Шер, співачка і дівчина Ілона Маска Граймс, Дженніфер Хадсон, Рита Ора, Іггі Поп і багато інших. Над зйомкою працює канадський рок-музикант Брайан Адамс.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Цього року проєкт отримав назва On the Road (в пер. з анг. "В дорозі"). Зйомки проходили по всьому світу від Лос-Анджелеса до Капрі в Італії.

Тема Pirelli – 2022 присвячена музикантам .

Тому що життя музиканта складається з доріг, подорожей, очікувань в готелях і багатьох годин за лаштунками. В дорозі я був протягом останніх 45 років – розповів музикант і фотограф Брайан Адамс.

У календарі цього року відображений день з життя гастролюючого музиканта.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Поки Pirelli опублікували тільки закадрові знімки проєкту, які зняв фотограф Алессандро Скотті.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Що відомо про календарі Pirelli:

Щорічний календар італійської компанії з виробництва шин Pirelli вперше був опублікований в 1964 році.

Проєкт відомий своїми відвертими фотосесіями, участь в яких брали знаменитості, серед яких: Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Жизель Бундхен, Дженніфер Лопес, Софі Лорен, Пенелопа Крус і багато інших зірок.

Календар виходить обмеженим тиражем і купити його можна тільки на аукціоні.

З 2016 політика зйомок проекту змінилася – замість сексуальних фото для календаря стали робити модні арт-знімки.

/ Фото: instagram.com/pirelli

/ Фото: instagram.com/pirelli

Дивіться в ролику про сім'ю Ілона Маска та його дівчини співачки Граймс:

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