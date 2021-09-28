Найбільш незабутні образи іменинниці Бріжит Бардо

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Одна з найвідоміших французьких актрис в світі Бріжит Бардо святкує сьогодні 87-й день народження. Зірка відома не тільки культовими ролями, але і незабутнім стилем, відвертими образами в кіно і в житті, завдяки яким стала одною з головних секс-символів свого часу.
Прогулянки в бікіні по набережній Круазетт, макіяж очей з котячими стрілками і легкий начіс – актриса задала моду на більш ніж півстоліття вперед. Ми ж вирішили розглянути найбільш знакові образи Бріжит Бардо в кіно.
Фатальна жінка, Бардо могла одночасно випромінювати дівочу цноту і сексуальний магнетизм на межі тваринного інстинкту. Саме ці риси визначили її яскраву роль у фільмі "І Бог створив жінку" (1956) Роже Вадима. Картина стала передвісником сексуальної революції 1960-х, в якому зірка зіграла красуню з Сен-Тропе втягнуту в любовні інтриги трьох чоловіків.
Бріжит Бардо грала з модою, в її гардеробі можна знайти як гарні сукні, так і класичні тренчі, зшиті на замовлення костюми з рюшами. Свого часу знаменитість зачарувала публіку своїми пухкими губами, каскадом шикарних кучерів і жіночними вигинами тіла.
Її стиль копіювали сотні тисяч жінок по всій планеті, вона стала іконою французької Нової хвилі і навіки увійшла в історію світового кінематографа.
За яку б роль не бралася актриса, вона у ту ж мить викликала запеклі суперечки своїм образом німфетки. Будь-то дочка іспанського революціонера в комедійному фільмі "Віва, Марія!" (1965), або реінкарнація знаменитого героя-коханця в "Якби Дон Жуан був жінкою" (1973).
За двадцятирічну кар'єру Бріжит Бардо знялася в 48 фільмах і записала близько 80 пісень. У 1970 році актриса була увічнена як перша офіційна особа національного символу свободи Франції, Маріанни.
Після завершення кар'єри Бріжит присвятила своє життя боротьбі за права тварин. Сьогодні зірка живе зі своїм чоловіком, політиком Бернаром д'Ормалем, на власному ранчо в Сен-Тропе, де займається фермерством, вирощуючи безліч тварин: коней, свиней, овець, кіз і кроликів.
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