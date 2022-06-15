Стильні капелюшники: дивіться найкращі образи на відкритті кінних перегонів The Royal Ascot 2022 (фото)

Найстильніші гості королівських перегонів The Royal Ascot / Фото: Колаж: Сьогодні
Королівські перегони в Аскоті завжди привертали увагу не лише шанувальників кінного спорту. Фанати з нетерпінням чекають на появу представників королівської сім'ї, а модниці ретельно вибирають вбрання та найефектніші капелюшки.
Цього року в Аскоті – справжній аншлаг. Справа в тому, що змагання майже три роки супроводжувалися суворими обмеженнями через пандемію. Цього року все було максимально ефектним.
Королівський Аскот став одним з найпопулярніших змагань у Британії з тих пір, як вони були засновані королевою Анною у 1711 році. За тиждень захід гарантовано відвідає більшість членів британської королівської родини. Хоча королева Єлизавета ІІ не була присутня на відкритті, більша частина її сім'ї відвідала подію. Глядачі могли побачити принца Чарльза з дружиною Каміллою, принцесу Анну, принцесу Беатріс із чоловіком, Пітера Філіпса, Зару Тіндалл, батьків Кейт Міддлтон та багатьох інших.
Цього року не обійшлося і без нарядів, присвячених Україні. Дві дівчини прийшли у величезних вінках, одна з яких обрала вбрання у традиційному червоному кольорі, а інша – у відтінках прапора України.
Дивіться найяскравіші та найстильніші образи з відкриття The Royal Ascot 2022.
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