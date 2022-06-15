Стильні капелюшники: дивіться найкращі образи на відкритті кінних перегонів The Royal Ascot 2022 (фото)

Найстильніші гості королівських перегонів The Royal Ascot / Фото: Колаж: Сьогодні

Королівські перегони в Аскоті завжди привертали увагу не лише шанувальників кінного спорту. Фанати з нетерпінням чекають на появу представників королівської сім'ї, а модниці ретельно вибирають вбрання та найефектніші капелюшки.

Цього року в Аскоті – справжній аншлаг. Справа в тому, що змагання майже три роки супроводжувалися суворими обмеженнями через пандемію. Цього року все було максимально ефектним.

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Королівський Аскот став одним з найпопулярніших змагань у Британії з тих пір, як вони були засновані королевою Анною у 1711 році. За тиждень захід гарантовано відвідає більшість членів британської королівської родини. Хоча королева Єлизавета ІІ не була присутня на відкритті, більша частина її сім'ї відвідала подію. Глядачі могли побачити принца Чарльза з дружиною Каміллою, принцесу Анну, принцесу Беатріс із чоловіком, Пітера Філіпса, Зару Тіндалл, батьків Кейт Міддлтон та багатьох інших.

Цього року не обійшлося і без нарядів, присвячених Україні. Дві дівчини прийшли у величезних вінках, одна з яких обрала вбрання у традиційному червоному кольорі, а інша – у відтінках прапора України.

Модниці на The Royal Ascot 2022 / Фото: Getty Images

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Дивіться найяскравіші та найстильніші образи з відкриття The Royal Ascot 2022.

Принц Чарльз та Камілла, герцогиня Корнуолльська / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська

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Софі, графиня Уесекська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Майк та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Керол Міддлтон та Майкл Френсіс Міддлтон / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Дивіться: Найкрасивіші образи зірок у Каннах, присвячені Україні .