Подорож в Замбію: Євген Хмара розповів про відпочинок в найкрасивішій країні Африки (ексклюзив, фото)

Подорож в Замбію з композитором Євгеном Хмарою / Фото: пресслужба

Якщо ви хочете відчути себе гостем на планеті Земля, то вам точно треба приїхати в Замбію.

Африканська держава Замбія мало чим відрізняється від сусідніх країн. Але через м'який, за мірками Африки, клімат тут просто чудова природа. І завдяки національним паркам і диким тваринам сюди приїжджає безліч іноземців.

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Сьогодні я розповім, про те, заради чого варто подолати 10 тисяч кілометрів і що обов'язково треба відвідати в Замбії.

Переліт

Але почну я, мабуть, з перельоту. Після того як ПЛР показав нам негативний результат, ми з моєю дружиною Дариною Ковтун, почали наш шлях. 3 пересадки, 4 літаки і цілу добу, які ми провели в масках. Адже Ковід і в Африці Ковід. Квитки коштуватимуть не дешевше 40 тисяч гривень на одну людину. Але повірте, воно того варте.

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Готель

Приземлившись в Лівінгстоні, ми ніби потрапили в інший світ. Нас відразу ж відвезли в наш готель, який знаходиться в кілометрі від водоспаду Вікторія. На його території живуть і жирафи і зебри, за якими ти запросто можеш спостерігати під час сніданку чи обіду.

Дикі тварини Ботсвани / Фото: пресслужба

Водоспад

При першій же можливості ми вирушили на водоспад, так як він був практично під боком. Знаменитий водоспад Вікторія – єдиний в світі, який може одночасно похвалитися висотою понад сотню метрів і шириною більше кілометра.

Євген Хмара з дружиною Дариною Ковтун біля водоспаду "Вікторія" / Фото: пресслужба

Це одна з головних визначних пам'яток Південної Африки. З боку Замбії до нього примикає заповідник "Гримлячий Дим".

Євген Хмара з дружиною Дариною Ковтун біля водоспаду "Вікторія" / Фото: пресслужба

Це наш з Дашею другий водоспад. П'ять років тому ми були на Ніагарському і ще через п'ять років збираємося на водоспад Анхель у Південній Америці. Така наша маленька сімейна традиція.

Їжа – сервіс

В один з вечорів на вечері нам подали незвичайну страву. Це був крокодил. На вигляд був схожий на рибу, і на смак нагадував рибу. Нам пізніше розповіли, що замбійці вважають делікатесами мишей і комах. Але на такі експерименти ми не зважилися.

Дарина Ковтун вивчає Ботсвану / Фото: пресслужба

Але якщо ви вирішите поїсти десь за межами готелю, то раджу бути обережним. Адже для місцевих жителів всі білі – мільйонери. І за невелике канапе в місцевому кафе я заплатив як за вечерю в непоганому київському ресторані.

Екстрім

Любителям гострих відчуттів обов'язково треба летіти сюди, адже в Замбії на мосту біля водоспаду Вікторія організований наймасштабніший у світі атракціон з банджі-джампінгу – висота точки відриву перевищує 110 метрів. Вартість стрибку 160 доларів. Тільки дивлячись на нього з боку дух захоплює. Страшно уявити, що відчувають ті, хто стрибають з цього мосту.

Сафарі

Через кілька днів ми вирушили на сафарі в сусідню країну Ботсвану, в один з найбільших національних парків.

Дарина Ковтун знайомиться з тваринами в заповіднику / Фото: пресслужба

Складно навіть описати наші почуття і емоції. Це місце, де ти відчуваєш себе гостем, адже справжні господарі становища тут тварини. Ситі леви, які тільки-но закінчили полювання, величезні слони біля водопою, і маса іншої живності.

Євген Хмара на сафарі в Ботсвані / Фото: пресслужба

Але не варто забувати, що тут також мешкає муха Цеце, яка запросто може заразити сонної хворобою. Не дуже б хотілося зупинятися на цьому моменті. Просто скажу, що важливо постійно бути на сторожі.

Сувеніри

З подарунків і сувенірів ми привезли тільки маракаси і плаття для нашої дочки (це ще одна невелика традиція). Замбія славиться своїми виробами з дерева. Але найголовніше ми привезли безліч кадрів і відео з якого потім будемо монтувати кліп на пісню "Жива вода". Почути її зможете в моєму турі по Україні починаючи з 10 жовтня.

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