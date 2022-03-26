Прогноз погоди в Україні на 26-27 березня: у яких регіонах очікується мокрий сніг та вітер

Якою буде погода 26-27 березня в Україні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Традиційно про погоду в Україні розповіла синоптик Наталія Діденко у своєму акаунті у Facebook. 26 та 27 березня погода в Україні очікується дуже різноманітною.

Сьогодні, у суботу, 26 березня, у північних, західних та центральних областях будуть дощі. У південних та східних регіонах очікується суха погода. Будьте уважні та захопіть із собою шарф, тому що вітер буде сильним.

Реклама

Температура повітря буде до +10+16 градусів. Тільки на узбережжях, крайній півночі України та в Луганській області +7+12 градусів.

27 березня, у неділю, дощ та мокрий сніг пройде у східних областях, місцями у центральних та на Сумщині. На решті території України – без опадів. Поривчастий вітер залишається.

Відчутне похолодання спостерігатиметься у всіх регіонах країни. Вночі від -3 морозу до +3 тепла.

Реклама

Вдень 27 березня максимальна температура повітря підніметься лише до +2+8 градусів.

У Києві 26 березня буде дощ, максимальна температура повітря піднімається до +15 градусів. Вітер буде сильним, як і у багатьох регіонах України.

27 березня у столиці короткочасне похолодання. Вночі від 0 до -2 градусів морозу, вдень не вище +4+5 градусів. Залишиться поривчастий вітер, але без істотних опадів.

Реклама

Не варто засмучуватися, з понеділка, як і в більшість областей України, повернеться тепла погода.

Нагадаємо, у квітні очікуються три найпотужніші магнітні бурі, коли Сонце буде особливо агресивним. Читайте подробиці у нашому матеріалі.