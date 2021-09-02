Меми із 3 вересня: старі та нові приколи про Шуфутинського і його календар

Меми з 3 вересня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ну скільки можна з року в рік одне і те ж, скажете ви. Переверніть вже цей календар! Але мережі наполегливо струшують старі і вибухають новими мемамі на тему 3 вересня Шуфутинського. А все завдяки хіту майже 30-річної давності.

Ось і в 2021 році ми зібрали для вас найкращі меми про 3 вересня, прикольні картинки, фото і відео про популярну пісню у виконанні російського шансоньє Михайла Шуфутинського.

"Воно наближається"

Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva

"Коли настає 3 вересня, в світі сумує лише одна людина"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske

"Вже блИзько!"

3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна

"Вже скоро....))"

Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57

"Завтра починається сьогодні"

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk

"Я календар переверну..."

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975

"Як, яааааак прибрати з голови Михайла Захаровича?"

3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura

"Шуфутинський йде до календаря"

Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

"У вас є календар? А якщо знайду?"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75

"3 вересня – це конкурент 2 лютого"

День Шуфутинського vs День бабака / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki

"Ти впускаєш людей у своє життя, а вони перевертають твої календарі!

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk

Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:

Раніше ми розповідали, що Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня, а фанати вимагають 3-го.