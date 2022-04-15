Нащадки Каїна та варвари, що служать силам Зла: хто такі орки і що треба про них знати

Божевільні від злості, жебраки та брудні істоти стали символом нації, яка вирішила розв'язати страшну війну у 21 столітті / Фото: Колаж: Сьогодні, imdb.com

Щодня російські окупанти примудряються зробити або сказати таке, що викликає подив у будь-якої цивілізованої людини. З початку воєнного вторгнення в Україну в соцмережах та ЗМІ можна побачити безліч мемів та згадок, де росіян порівнюють із орками. Все через їхню аморальність, тупість, дурість, неосвіченість, а іноді й абсолютну відсутність інтелекту.

Розповідаємо, хто ж такі орки та що треба про них знати.

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Мем про російських солдатів / Фото: facebook.com/gonimem/

Обивателю орки знайомі з кінотрилогії "Володар Перснів", яка була створена за мотивами однойменного роману Дж. Р. Р. Толкіна. Це вигадані злісні істоти, що мають варварську натуру. Вони схильні до війни, насильства та підлості, поєднують у собі найгірші людські риси, військову міць, винахідливість.

Цікаво, що слово "орк" має латинське походження від імені давньоримських божеств смерті та підземного світу Orcus. Давньоанглійське слово orc означає "демон пекла". В англосаксонській епічній поемі "Беовульф", над перекладом якої працював Дж. Р. Р. Толкін, орки згадуються як нащадки Каїна та вороги роду людського.

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Мем про російських солдат / Фото: Инстаграм

Сам Толкін описував їх як варварів, які служать силам Зла. У книгах письменника можна знайти його інтерпретацію походження тварюк – колись вони були ельфами, але їх полонив Моргот (прообраз Люцифера) і перетворив на тупих та безжальних слуг.

Орки лізли і лізли, але їх незабаром збентежила сила опору. "Хранителі Персня". Дж. Р. Толкін

У Вікіпедії орки описані, як неохайні, брудні, у грубому одязі істоти, що живуть під землею. Їх природа – застосування тортур заради забави і наруга над трупами ворогів. Орки мали свою мову, безглузду, сповнену лайок і повторень одного й того ж.

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Читайте відповіді з першоджерел про те, хто такі орки на сайті Vogue.ua.

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