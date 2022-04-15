Нащадки Каїна та варвари, що служать силам Зла: хто такі орки і що треба про них знати

Божевільні від злості, жебраки та брудні істоти стали символом нації, яка вирішила розв'язати страшну війну у 21 столітті / Фото: Колаж: Сьогодні, imdb.com
Щодня російські окупанти примудряються зробити або сказати таке, що викликає подив у будь-якої цивілізованої людини. З початку воєнного вторгнення в Україну в соцмережах та ЗМІ можна побачити безліч мемів та згадок, де росіян порівнюють із орками. Все через їхню аморальність, тупість, дурість, неосвіченість, а іноді й абсолютну відсутність інтелекту.
Розповідаємо, хто ж такі орки та що треба про них знати.
Обивателю орки знайомі з кінотрилогії "Володар Перснів", яка була створена за мотивами однойменного роману Дж. Р. Р. Толкіна. Це вигадані злісні істоти, що мають варварську натуру. Вони схильні до війни, насильства та підлості, поєднують у собі найгірші людські риси, військову міць, винахідливість.
Цікаво, що слово "орк" має латинське походження від імені давньоримських божеств смерті та підземного світу Orcus. Давньоанглійське слово orc означає "демон пекла". В англосаксонській епічній поемі "Беовульф", над перекладом якої працював Дж. Р. Р. Толкін, орки згадуються як нащадки Каїна та вороги роду людського.
Сам Толкін описував їх як варварів, які служать силам Зла. У книгах письменника можна знайти його інтерпретацію походження тварюк – колись вони були ельфами, але їх полонив Моргот (прообраз Люцифера) і перетворив на тупих та безжальних слуг.
Орки лізли і лізли, але їх незабаром збентежила сила опору.
"Хранителі Персня". Дж. Р. Толкін
У Вікіпедії орки описані, як неохайні, брудні, у грубому одязі істоти, що живуть під землею. Їх природа – застосування тортур заради забави і наруга над трупами ворогів. Орки мали свою мову, безглузду, сповнену лайок і повторень одного й того ж.
Читайте відповіді з першоджерел про те, хто такі орки на сайті Vogue.ua.
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