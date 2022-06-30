Порошенка помітили в готелі, де відпочивали Ді Капріо та Мадонна – ціни номерів

Порошенко знову в Лондоні! / Фото: Колаж: Сьогодні

29 червня Петра Порошенка з сім’єю помітила в лондонському 5* готелі The Lanesborough, неподалік Букінгемського палацу. Розповідаємо, скільки коштує відпочинок у лакшері-місці та кого зі знаменитостей там зустрічали.

Порошенко в лондонському готелі The Lanesborough / Фото: скріншот

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Платіть, якщо хочете стати частинкою богемної тусовки

5* готель нагадує розкішний особняк у стилі Регентства. Кришталеві люстри, прикраси з сусального золота, мистецькі шедеври на стінах та особиста прислуга у номерах натякають, що за тисячу фунтів тут не відпочинеш.

Доба проживання в "Королівському люксі" коштує £26 000. Якщо забронюєте, то бонусом отримаєте Rolls Royce Phantom з водієм на час перебування в готелі. Так на метро і лондонських чорних кебах (таксі. – Ред.) зекономите.

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Не готові платити £26 000 за добу? Є "бюджетніші" пропозиції: від £1 250 (₴45 000. – Ред.) за Executive Room до £3 800 (₴137 000. – Ред.) за люксовий номер Grosvenor. Здивувало, що в загальну вартість не врахований сніданок. За нього звані гості доплачують £70.

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Гості готелю The Lanesborough – ідоли багатьох

Порошенко з сім’єю обрав лондонський готель, який обожнює еліта. Постійні гості – це зірки світового рівня. Там бронювали номери актори Арнольд Шварценеггер, Джонні Депп, Памела Андерсон, Сільвестр Сталлоне, співачки Шер та Мадонна і 41-й президент США Джордж Буш старший.

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