Повня на Миколу Зимового 19 грудня: що можна і не можна робити

Повня 19 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

На День святого Миколая, 19 грудня, настане свято подарунків та зміна фази Місяця – остання повня у 2021 році, що минає . Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а що у жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 19 грудня

Отже, 19 грудня, після того, як завершиться казкова ніч, і всі подарунки будуть акуратно розкладені під подушки, о 6 годин 36 хвилин за київським часом відбудеться повня.

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Традиційно груднева повня носить назву Холодний Місяць, Дубовий Місяць, а також Місяць Довгих Ночей . Це особливо символічно, оскільки через два дні, 21 грудня, справді настане найкоротший день і найдовша ніч у році – День зимового сонцестояння-2021.

Ця повня пройде під знаком зодіаку Близнята . Цей легкий, повітряний, балакучий знак здатний зробити людей більш активними, діяльними, рухливими та веселими. Він допомагає спілкуванню, знайомствам та невимушеній бесіді.

Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

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Як поводитися під час повні 19 грудня

У повню під знаком Близнят сприятливо спілкуватися зі знайомими та незнайомими людьми – ви легко порозумієтеся.

– ви легко порозумієтеся. Також сприятливо здійснювати короткі поїздки та переміщення , не заради якихось кінцевих цілей, а просто, щоб задовольнити потребу в насиченні враженнями.

, не заради якихось кінцевих цілей, а просто, щоб задовольнити потребу в насиченні враженнями. Отримання знань та пошук потрібної інформації під впливом Близнят пройде набагато легше.

під впливом Близнят пройде набагато легше. Із занять у цей період найкраще підійдуть ті, які не вимагають особливої концентрації уваги та великих часових витрат.

та великих часових витрат. Інтелектуальна активність, що зросла, сприятливо впливає на справи, які вимагають миттєвого ухвалення рішень .

Що не можна робити під час повні 19 грудня

У дні Близнят бажано не виконувати жодних відповідальних справ , краще відкласти їх на потім.

, краще відкласти їх на потім. У цей період люди найлегше роблять непотрібні закупи , витрачають час на непотрібне спілкування та відвідування марних заходів.

, витрачають час на непотрібне спілкування та відвідування марних заходів. Піддавшись швидкоплинному пориву , є ризик припуститися помилок, про які згодом доведеться пошкодувати.

, є ризик припуститися помилок, про які згодом доведеться пошкодувати. Не варто позичати грош і .

. Не треба починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.

– вони не дадуть очікуваного результату. Також не варто хапатися за кілька справ водночас – жодна не буде доведена до логічного завершення.

Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.