Повня 18 січня напередодні Водохреща: що можна і не можна робити

Повня 18 січня: час очищення та занурення в самоаналіз / Фото: Колаж: Сьогодні
Безпосередньо перед святом Водохреща, 18 січня, пройде перша повня цього року. Чим цікавий цей період. Як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити, читайте в нашій статті.
Особливості повні 18 січня
18 січня о 1:49 ночі за київським часом відбудеться повня. Вовчий Місяць – так називається зміна місячних фаз на початку року. Крім цього, січнева повня має і кілька інших не менш промовистих назв: Холодний Місяць, Особливий Місяць, Тихий Місяць, Старий Місяць, Чистий Місяць. Останнє – особливо символічне для 2022 року, оскільки наступного дня, 19 січня, настане день очищення – святе свято Хрещення Господнього.
Повня пройде під знаком зодіаку Раку , який здатний зробити людей більш чутливими та легкоранимими. З'явиться потреба поринути у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливішими, ніж події зовнішнього світу.
Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до самокопання, а тому можуть припускатися помилок.
Як поводитися під час повні 18 січня
- У повню під знаком Рак сприятливо забезпечити собі затишну та комфортну обстановку. Наприклад, зайнятися наведенням порядку на робочому місці або затишку в оселі.
- Дуже корисно зайнятися самоаналізом , поринути у свій внутрішній світ, нікого до нього не впускаючи.
- Слушний час для звичних дій, роботи налагоджених підприємств, заняття монотонним виробництвом. Це не здасться нудним.
- Корисними для зміцнення духовних сил виявляться аутотренінг, медитація, розвиток екстрасенсорних здібностей.
Що не можна робити під час повні 18 січня
- У дні Раку не варто виконувати жодних відповідальних справ , краще відкласти їх на потім.
- У цей період люди бувають надто чутливими та легкоранимими, а тому важливо намагатися не приймати все близько до серця .
- Люди піддаються швидкоплинному впливу несвідомих імпульсів і тому здатні на неадекватні вчинки .
- Існує ризик помилок чи невиправданих жертв , про які згодом доведеться пошкодувати.
- Не варто брати гроші в борг.
- Не треба починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.
Раніше ми розповідали, як і коли потрібно святити воду на Водохреще.