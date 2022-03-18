Поки росіяни б'ються за цукор, Путін постав перед фанатами в "Лужниках" у куртці за 14 тис. доларів

путін вітає шанувальників на концерті в "Лужниках" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент росії Володимир Путін під час концерту, присвяченого захопленню та тимчасовій окупації Криму, на стадіоні "Лужники" постав перед фанатами в куртці італійського бренду Loro Piana.

Вартість пуховика становить 1 мільйон 445 тисяч рублів (приблизно 14 тисяч доларів).

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Пуховик італійського бренду Loro Piana, у якому путін з'явився перед шанувальниками у "Лужниках" / Фото: Инстаграм

Схоже, так фюрер російської нації вирішив підтримати своїх співгромадян під час економічної кризи. Поки ми щодня спостерігаємо у відеороликах, як росіяни б'ються за цукор у супермаркетах, президент всієї росії приміряє новинки сезону.

Пуховик Loro Piana з колекції бренду сезону осінь-зима 2022 продається на сайті російського ЦУМу. Диктатор та тиран продовжує насолоджуватися розкішшю, витрачаючи гроші, вкрадені у громадян. А самі росіяни підтримують його у цьому.

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В описі куртки на сайті універмагу сказано:

Для пошиття стьобаного пуховика майстри марки, заснованої П'єтро Лоро П'яна, використовували м'яку тканину з найтоншої мериносової шерсті The Gift of Kings, зістриженої вручну з овець рідкісної австралійської породи.

Нагадаємо, італійський бренд Loro Piana входить до модного конгломерату Kering. Раніше в компанії заявили про закриття бутиків у росії та виступили проти війни в Україні. Також Loro Piana спільно з організацією UNICEF збирають гроші, щоб передати їх на забезпечення гуманітарної допомоги українському народові.

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