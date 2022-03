Слухайте: 39 улюблених треків Квентіна Тарантіно

27 березня, 13:14

У плейлист увійшли пісні, які режисер використав як саундтреки до своїх картин за останні 20 років. Серед них і You Never Can Tell Чака Беррі з фільму "Вбити Білла"