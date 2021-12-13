Перше видання "Гаррі Поттера" пішло з молотка за 12 мільйонів гривень – фото

Перше видання "Гаррі Поттера" продали з аукціону в США за рекордну суму / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціоні у США продали перше видання роману Джоан Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь" за 471 тис. дол (12, 6 млн грн). До речі, дивіться, як виглядають Гаррі, Герміона і Рон через 20 років.

Продаж книги за таку суму – це рекорд для комерційних книг, які були видані у минулому столітті. Спочатку на перше видання книги встановили ціну 75 тис. дол (2 млн грн), але за підсумками її продали у сім разів дорожче. Раніше книги цього видання "Гаррі Поттера" купували на аукціоні від 110 (2,9 млн грн) до 138 тис. дол (3 714 414 грн), повідомляє Heritage Auctions.

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Перше видання роману "Гаррі Поттер та філософський камінь" було продано на аукціоні у США за 12, 6 млн грн. / Фото: HERITAGE AUCTIONS

300 книг з 500 перших копій "Гаррі Поттера та філософського каменю" були відправлені до шкіл та бібліотек Великобританії. На той момент їхня ціна не перевищувала 11 фунтів (392 грн).

Нагадаємо, що 13 грудня 2020 року перше видання "Гаррі Поттера та філософського каменю" було продано на аукціоні за 68 тис. фунтів стерлінгів (2,4 млн грн).

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Свого часу серія із семи романів про маленького чарівника, що виходила у світ з 1997 по 2007 роки, принесла всесвітню славу та визнання Джоан Роулінг. Книги, видані більш ніж 80 мовами, стали найбільш продаваними в історії. Їхній загальний тираж перевищує 500 млн екземплярів.

За творами "Гаррі Поттер" знято вісім фільмів, сценарії яких затверджувала сама авторка "поттеріани". Крім того, Джоан увійшла до складу продюсерів двох останніх частин.

У 2019 році Forbes назвав Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником світу. Тоді чималий дохід їй принесла і п'єса "Гаррі Поттер і прокляте дитя": за тиждень письменниці вдалося заробити 2,3 млн дол (61, 9 млн грн) на продажі квитків, що також є рекордною сумою для немузичної постановки в історії Бродвею.

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6 грудня 2021 року стрімінговий сервіс HBO Max випустив перший трейлер спеціального епізоду "Повернення до Гоґвортсу", присвячений 20-річчю кінофраншизи про Гаррі Поттера. Його прем'єра передбачається на 1 січня 2022 року.

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