6 найкращих місць для пікніка в Києві – в межах міста і в передмісті

Поділилися місцевостями у серці столиці, а також на окраїні! Одну з них відвідали свого часу Тарас Шевченко, Катерина ІІ, Лев Толстой та Леся Українка

З іменинами / Фото: Pexels

Плануєте влаштувати французький пікнік на вихідних, але не знаєте де? Ми розповімо про найкращі місцевості Києва та району, які обожнюють туристи. Бо там не лише красиво, а й тихо, а на деяких розвинена інфраструктура для пікніка. Перед відпочинком прочитайте календар літніх лайфхаків від Life Сьогодні, щоб сезон було вдалим.

Озеро "Дідоровка"

Хочете заховатися від шуму мегаполісу? Прямуйте до озера "Дідоровка", яке знаходиться в серці Голосіївського парку. На території пропонують оренду альтанок та спуститися на зіплайні протяжністю 1200 метрів (працює лише по вихідних). Також є місце для катання на велосипедах, але на там їх не здають. Пікніки теж користуються популярністю, бо біля озера чисто, а місця – вдосталь. Сюди приїжджають, бо можна влаштувати активний відпочинок, але у спокійному місці під спів пташок.

Відпочинок біля озера "Дідоровка" / Фото: Google Maps

Відпочинок біля озера "Дідоровка" / Фото: Google Maps

Парк "Пуща-Водиця"

Вхід в парк – безоплатний. Оренда альтанки на день коштує – 850 гривень, яка вміщує до 10 людей, і 1200 гривень, якщо до 20 осіб. Один спуск на зіплайні – 400 грн, якщо від 4 осіб, то діє знижка 10%.В Голосіївському парку на вул. Генерала Родимцева, 6.

Як щодо пікніку в "Пущій-Водиці", яка простяглася на 11,78 га? Говорять, що парк свого часу відвідали Тарас Шевченко, Катерина ІІ, Лев Толстой та Леся Українка. Погодьтеся, звучить багатообіцяюче! На місцевості розташоване одне з озер Горащиха, біля якого рекомендуємо розміститися. І взяти в оренду велосипед, якщо хочете дослідити парк. Бо не пікніком єдиним! Але козир парку – це трамвайна лінія, яка з’єднує дику природу з місто.

Пейзажна алея

Вхід в парк – безкоштовний. Оренда велосипеда у Veliki. UA становить – від 100 до 150 гривень за годину, за 5 годин – від 300 до 500 гривень.В межах Оболонського району, на вул. Ф. Максименка, 19.

Якщо не любите виїжджати за місто, але любите пікнік, то влаштуйте його на Пейзажній алеї. Розмістіться біля газону, який розташований збоку Національного музею історії України. Доглянута ніби під лінійку трава мотивує думати, що ви в одному з європейських міст! Єдиний мінус локації – шум та багато туристів. Бо сходи Пейзажної алеї ведуть до Подолу, тож шлях проходять тисячі киян та гостей міста.

Національний музей історії України / Фото: PlanetOfHotels

Парк "Китаєво"

Вхід безоплатний.На вул. Володимирській, 2.

І не без археологічного заповідника! Завітайте у "Китаєво" на пікнік та реалізуйте одну з Pinterest-ідей для відпочинку. І розбавте спокійні посиденьки відвідуванням тамтешніх печер. Урочище користується популярністю серед велолюбителів, які приїжджають на власному транспорті дослідити парк.

Приємний відпочинок на природі / Фото: Unsplash Реклама

Що по цінах? Вхід та відвідування печер – безоплатний.

Де знайти? На вул. Китаївській, 32.

Дарницьке лісництво

Любите вираз "Подалі від шуму"? Тоді вам до Дарницького лісництва. Сюди добираються на авто по трасі Київ – Бориспіль. Поціновувачі шашлика обожнюють це місте, бо тут тихо та свіже повітря, яке сприяє відпочинку.



Що по цінах? Вхід безоплатний.

Де знайти? Неподалік села Проліски під Києвом.

Планерна гора в Ходосівці

Для любителів красивих пейзажів та висоти – Планерна гора! Влаштуйте тут пікнік на заході сонця та фотосесію. Гору вважають місцем сили, тому у вихіднів туристів на ній чимало. Навпроти неї розташований ТЦ "Мануфактура", де можна купити все необхідне для пікніку.

Планерна гора в Ходосівці / Фото: Сьогодні

Що по цінах? Вхід безоплатний.

Де знайти? В селі Ходосівка, що в 25 км від Києва.

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Нагадаємо, раніше ми публікували інформацію від "Київзеленбуду", в яких районах Києва можна розводити багаття.