Чи небезпечний Йота-вірус – розповів лікар Комаровський

Штам Дельта небезпечніше штаму Йота, Євген Комаровський радить думати про перший / Фото: Колаж: Сьогодні

Різні варіанти коронавируса викликають у людей страхи і тривогу. Як уберегтися від Йота-вірусу? Чи небезпечний він? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, про що дійсно потрібно турбуватися.

Який штам COVID-19 небезпечніше – Йота або Дельта?

Йота-вірус був виявлений в листопаді 2020 року. Але все страхи з стосовно нього зникли, коли з'явився варіант Дельта.

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За словами Євгена Комаровського, ми повинні розуміти, що якщо тікаємо від зграї собак, то з максимальною ймовірністю нас наздожене не та собака, яка страшніше і більше, а та, яка швидше бігає.

- Ось з коронавірусів та ж сама аналогія, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського. – З можливою вірогідністю ви зустрінетеся і заразитеся тим варіантом коронавируса, який легше передається від людини до людини.

Кандидат медичних наук пояснив, що після появи Дельти вже стала не такою актуальною Йота. Дельта все більше поширюється, а Йота йде в небуття.

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Що кажуть з стосовно небезпеки цих вірусів в світі?

Однак Євген Комаровський звернув увагу на те, як ми повинні ставитися до цифр. Наприклад, захворіло 1000 людей, померла 1 людина. А в іншому місці захворіло 1000, померло 2 людини. Це говорить про те що вірус вбиває в два рази більше людей?

- ВООЗ не розглядає йоту як той варіант коронавируса, який треба починати боятися, – сказав Євген Комаровський. – Постарайтеся вжити заходів проти Дельти.

Всі питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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