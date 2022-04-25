Образ дня: Бріжит Макрон відсвяткувала перемогу чоловіка на виборах у костюмі в стилі мілітарі

Перша леді Франції обрала образ у тон костюма чоловіка / Фото: Getty Images

Учора, 24 квітня, у Франції відбулися президентські вибори. За результатами другого туру, Еммануеля Макрона переобрано президентом країни з 58,54% голосів.

На святкуванні з нагоди перемоги чоловіка перша леді Франції Бріжит Макрон одягла брючний костюм темно-синього відтінку. Вона обрала блейзер у стилі мілітарі із загостреними люверсами та високим срібним коміром. Завершила образ вона витонченими сережками та туфлями човниками в тон наряду.

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Бріжит та Еммануель Макрон вітають шанувальників після перемоги на виборах у Франції / Фото: Getty Images

Мінімалістський гардероб Бріжит Макрон вважається еталоном естетики французького шику. Більшість взуття першої леді Франції від люксового бренду Louis Vuitton, а креативний директор модного будинку Ніколя Геск'єр – один з її найкращих друзів.

Бріжит та Еммануель Макрон вітають шанувальників після перемоги на виборах у Франції / Фото: Getty Images

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Бріжит часто носить блейзери, сукні та брючні костюми, а також джинси скінні та штани нейтральних тонів. Для офіційних заходів вона вибирає елегантні сукні та мінімум прикрас.

Більшість її гардеробу, звичайно ж, складають речі французьких дизайнерів, таких як Alaїa, Alexandre Vauthier і Dior.

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