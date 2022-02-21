Нетрадиційна медицина – плюси та мінуси, що думає про неї лікар Комаровський

"Чи вірить Євген Комаровський, популярний український педіатр, нетрадиційну медицину адже якщо у лікаря такий розвиток – то він повинен у це вірити" – таке запитання кандидату медичних наук поставив телеглядач в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24". І звичайно ж, лікар Комаровський дав відповідь .

Я вірю в нетрадиційну медицину, як у дуже ефективний варіант психотерапії, – каже кандидат медичних наук, – а взагалі люди хочуть народну чи нетрадиційну медицину, а не доказову тоді, коли їх не влаштовує чи не може їм допомогти традиційна медицина.

Тоді що залишається робити людям, як вірити в медицину нетрадиційну , зазначає Євген Комаровський. Але сам педіатр все своє життя віддав медицині традиційної . Тому лікар вважає за краще мати справу з тими пацієнтами, хто теж вірить у наукову доказову медицину.

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Євген Комаровський вірить у нетрадиційну медицину, як у дуже ефективний варіант психотерапії, але не більше / Фото: unsplash.com

Євген Комаровський неодноразово виступав за вакцинацію , підтримував нові міжнародні протоколи лікування, рекомендував переймати досвід західних колег тощо.

Я не є фахівцем з нетрадиційної медицини, – підбив підсумок, відповідаючи на запитання, кандидат медичних наук.

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