Трішки Керрі Бредшоу та Бріджит Джонс: 5 "жиз" із кінематографа, які знайомі всім дівчатам

5 “жиз” із кінематографа, які знайомі всім дівчатам / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Бути гуру у виборі туфель, але інколи не тямити в нормальних хлопцях як Керрі Бредшоу

У серіалі "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу купувала правильні туфлі з першого разу. Але при виборі партнера їй не завжди щастило, тож більшість романів були без хепі-енду. І кожен другий чоловік ставав черговою темою для написання статті про невдалі стосунки.

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Словом, чоловіки приносили їй більше болі, ніж нерозношені туфлі в перші дні після купівлі. Але Керрі Бредшоу продовжувала вірити в любов і в те, що витрачені тисячі доларів на Manolo Blahnik та Jimmy Choo – це плюс в карму.

Бути кар’єристкою на роботі, але нічого не розуміти на кухні як Бріджит Джонс

Ви теж одразу пригадали синій суп, який готувала американська акторка Рене Зеллвеґер у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс"? І щоразу, коли плануєте вечірку вдома, замовляєте їжу з ресторанів, щоб побачене в стрічці не стало реальністю.

До речі, під кольором був замаскований цибулевий суп.

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Поки їде доставка, ви відкриваєте пляшку вина, як Бріджит Джонс та думаєте про життя. І, звісно, згадуєте не лише про свої переваги, а й факапи.

Називати його "другом", але водночас закохатися по вуха як Міла Куніс

У романтичній комедії "Секс по дружбі" Міла Куніс грала роль Джеймі, яка є самодостатньою дівчиною. Джастін Тімберлейк був в амплуа успішного Харпера, який переїхав в Нью-Йорк працювати арт-директором. Їхні робочі зустрічі переросли в дружні стосунки з сексом, але без зобов’язань.

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Перед тим, як перейти на рівень "нових" стосунків, вони пообіцяли, що це не вплине на їхню дружбу. Словом, фільм завершився любовними зізнаннями двох. Впевнені, у вас був схожий випадок. І ви не раз запевняли свою подругу, що він "просто друг".

Завжди обирати та слухати себе як Саманта Джонс

В серіалі "Секс у великому місті" є чому повчитися. І ми не лише про класні туфлі. Пригадайте успішну кар’єристку Саманту Джонс. Жінка цінувала себе та знала, що хоче від життя. І зауваги соціуму про відсутність дітей та довгої сукні у зрілому віці не впливали на її рішення та вибір. Її репліки з серіалу стали цитатами, які популярні серед жінок!

Допоки ти не заміжня, весь світ як шведський стіл, – казала Саманта Джонс.

Приймати імпульсивні рішення та виконувати всі "хочу" як Камерон Діас

Знайомо, коли поганий настрій, а в думках лише одне – придбати квитки в іншу країну та полетіти далеко від дому? Емоції перемагають, тож квиток куплено.

Камерон Діас в ролі Аманди Вудс у стрічці "Відпустка по обміну" також знайома така ситуація. Коли вона дізналася про зраду хлопця, то полетіла на інший континент в 9 тис. кілометрах від дому.

Дівчина поїхала абстрагуватися від нещасливого кохання. І неочікувано знайшла нового хлопця. Словом, коли настрій не з найкращих, то всі дівчата трохи Камерон Діас.

Нещодавно ми також розповідали про 10 принципів щасливих людей.