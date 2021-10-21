Ми спробували легендарні пончики Royal Donuts з Німеччини. Один з них коштує як "Київський торт"

Ми спробували пончики Royal Donuts з Німеччини. Один з них коштує, як Київський торт

В чому особливість пончиків Royal Donuts?

Німецька франшиза Royal Donuts популярна у всьому світі. На ринку України аналогічних пончиків з оригінальною рецептурою та концептом не було. Це один з аргументів, чому власники відкрили заклад.

16 жовтня був день відкриття закладу неподалік Бессарабки в Києві. І шалена черга та sold out ще раз підтвердили, що продукт має попит. Одними з відвідувачів кафе в перші дні були гравці футбольного клубу "Динамо" та актор Олексій Горбунов. Але пончики дісталися не всім, бо sold out був не лише в дебютний день.

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/ Фото: Instagram: royaldonuts_ukraine

У меню закладу – 21 стандартний пончик та берлінер, такі продають у різних містах світу. Прайс у Києві – від 69 до 469 гривень. Ціни за кордоном схожі.

Знайдете:

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Класичний пончик без начинки за 69 гривень .

. Пончик "Бананова мрія" із шоколадною глазур’ю за 119 гривень.

"Молочний берлінер" з начинкою Bueno за 139 гривень.

Пончик "Рожева хмара" з полуничною глазур’ю за 119 гривень.

Берлінер "Арахісовий рай" з кранчами та шоколадною глазур’ю за 159 гривень.

Близько 18:00 більшість пончиків та берлінерів було розкуплено / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Але фішка в іншому: окрім прописаних в меню позицій, кияни тестують імпровізовану рецептуру, яку щоденно придумують кухарі.

Людей, які роблять пончики, називають креативщиками, бо вони щодня слідкують за трендами. Треба ж дивувати відвідувачів! І не важливо, чи це серіал "Гра в кальмара", Геловін чи Новий рік.

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До речі, за кухарями можна споглядати, сидячи за столиком, – дивитися, як роблять черговий витвір кондитерського мистецтва.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Але красива інстаграмна картинка – це лише початок. Бо пончики, які є "душею" закладу і роблять його унікальним, привозять з Німеччини. Наповнювачі – також. Для додатків використовують справжні продукти від Kinder, KitKat, Milky Way та інші солодощі. Не дивно, чому прайс берлінера в меню схожий до ціни "Київского торта" в АТБ.

/ Фото: скриншот

Що ми замовили?

Хотіли замовити преміальний пончик із харчовим золотом, який коштує 469 гривень. Але кияни все золото з’їли в день відкриття. Ох, ці любителі особливого!

Ми замовили такі пончики:

"О-Орео" з наповнювачем Bueno та печивом Oreo за 119 гривень .

. З листкового тіста та начинкою зі смаком кави та KitKat за 139 гривень.

Веганський з полуницею та ківі за 139 гривень.

"Блакитне небо" з наповнювачем з лохини за 139 гривень.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

І куди ж без берлінера, який є фірмовим у закладі й відрізняється відсутністю дірки посередині та більшою кількістю начинки. Ми взяли "Хіпі Хопо" з начинкою Bueno за 159 гривень.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Які на смак німецькі пончики?

Перед дегустацією власники закладу нам зауважили, що їхню продукцію треба їсти руками в рукавичках. Бо смак з виделкою не відчути!

Перший вау-ефект викликала інстаграмна подача пончиків, якою переповнені стрічки в соціальних мережах у київських блогерів та любителів солодкого.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Начинки було багато. Після дегустації залишався післясмак кожної з них. Консистенція тіста не схожа на домашню, як готує мама. Словом, її впізнають люди, які тестували Royal Donuts в Німеччині. Новачки будуть приємно здивовані.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Спершу команда хотіла співпрацювати з пекарнями в Україні, щоб ті пекли пончики, а не замовляти їх з-за кордону.

Ми хотіли робити пончики в українських пекарнях. Але жодна з 35 пекарень не змогла повторити їхній унікальний смак. Доводиться замовляти за тисячі кілометрів, щоб кияни могли вирушити в гастроподорож під час дегустації, – зазначили в закладі.

Ми відзначили листкове тісто пончика зі смаком кави – нагадує круасан за структурою. І веганський пончик, в якому немає молока, але є чорний шоколад, – з насиченим смаком фруктів. Його називають дієтичним, бо в ньому найменше калорій.

Веганський пончик за 139 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ставки були на "Хіпі Хопо", бо берлінери – фаворити в меню. Погодьтеся, подача не менш ефектна.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Але ми очікували більшого всередині.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У Мережі бачили сотні вірусних відео, які відверто називають "фудпорном": начинки стільки, що вона витікає з берлінера, пробуджуючи апетит.

/ Фото: скріншот

Однак тут її було мало, тож ефекту "фудпорну", як на відео, не сталося. Хоча це й не зробило пончик менш смачним, але очікування не справдились.

Що ми хочемо сказати після дегустації?

Інстаграмний заклад Royal Donuts з німецьким корінням подарував можливість киянам вирушити в гастроподорож, спробувавши лише один пончик.

Люди готові стояти в чергах! Все задля того, щоб побачена "картинка" з тіктоку та інстаграму ожила. І, звісно, дізнатися, який на смак пончик "з історією", бо його рецептуру не повторить жоден заклад України.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Передбачаємо, що після кількох відвідин пончикової ласуни України зрозуміють цей мем з офіційної сторінки проєкту.

/ Фото: скріншот

Ми оцінили пончики та їх подачу, але берлінер залишив після себе двоякі враження. Хочеться тепер повернутися, щоб побачити бажаний "перформанс", який поки що не відбувся.

Нещодавно ми тестували піцу від Дзідзьо та розповіли, яка вона на смак.