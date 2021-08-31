Must visit: 5 головних концертів вересня у Києві

У списку від Life Сьогодні не обійшлося без Тіни Кароль, яка шокувала шанувальників кібершоу на Atlas Weekend-2021, російського співака Валерія Меладзе, MONATIK, який розчулить кожного своїми хітами, а також Макса Барських та гурту TVORCHI.

Розпочнемо з Валерія Меладзе!

Чому б вам не розпочати осінь "Красиво" під одну з пісень Валерія Меладзе? Співак виконає хіти, які давно полюбили мільйони шанувальників. Буде максимум романтики, драйву та незабутніх емоцій під "Небеса", "Текила любовь" та інші композиції, які повернуть кожного на мить в приємну ностальгію.

Валерій Меладзе виступить 2 вересня / Фото: facebook.com/atlasweekend

Коли: 2 вересня о 19:00.

Де: у Osocor Residence на вул. Виноградній, 2.

Ціна квитка: від 1800 гривень.

Другий концерт, який варто відвідати у вересні – співака MONATIK!

Концерти MONATIK запам’ятовуються своєю душевністю та емоційністю. Бо співак впродовж заходу на одній хвилі з аудиторією. І кожен трек сприймається, як окремий перформанс. Чому б вам не послухати наживо та просто неба "Ресницы безопасности" та інші хіти зірки? Та ще й в перший місяць осені!

MONATIK виступить 3 вересня / Фото: Facebook-сторінка MONATIK

Коли: 3 вересня о 20:00.

Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.

Ціна квитка: від 990 гривень.

Наступний виступ виконавця Макса Барських!

Як щодо виступу Макса Барського на оглядовому майданчику столиці просто неба? Зірка представить не лише старі хіти, а й феєричну шоу-програму BESTSELLER. І здивує шанувальників новою композицію, яку виконає вперше!

Макс Барських виступить 10 та 11 вересня / Фото: прес-служба

Коли: 10 та 11 вересня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.

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Ціна квитка: від 799 гривень.

А послухати Тіну Кароль прийдете?

Прийти на сольник Тіни Кароль – це найкраща ідея для проведення вечора. Зірка виконає не лише давно відомі хіти, а й пісні з альбому "Красиво" з настроями електронної музики. Словом, без "Скандалу" не обійдеться. Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену.

Тіна Кароль виступить 11 вересня / Фото: facebook.com/tina.karol

Коли: 11 вересня о 20:00.

Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.

Ціна квитка: від 790 гривень.

На завершення сольник українського гурту TVORCHI!

Як щодо концерту TVORCHI, який вперше в історії України відбудеться на Київському велотреку? Електронний гурт виконає пісні з нового альбому (реліз якого запланована на 10 вересня), а також представить шоу-програму ROAD. Креатори виконають Bonfire, Believe, "Не танцюю", "Мова тіла", TRIP та інші пісні. Музику та танці доповнить інноваційне лазерне шоу.

Український гурт TVORCHI виступить 17 вересня / Фото: пресслужба

Коли: 17 вересня о 19:00.

Де: на Київському велотреку, вул. В'ячеслава Липинського, 15.

Ціна квитка: від 699 гривень.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend-2021.