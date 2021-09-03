Чи можна уникнути ангіни у дитини – відповідь лікаря Комаровського

Уникнути ангіни у дитини можна, зміцнюючи її імунітет / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Батьки, які вважають, що їхня дитина часто хворіє на ангіну , можуть просто плутати медичні терміни. Насправді ангіни у дітей виникають досить рідко: як відрізнити хронічний тонзиліт від ангіни, як лікувати такі захворювання у дітей і як їх уникнути – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

Червоне горло у дитини – це не завжди ангіна?

Саме ангіною медицина вважає інфекцію, яка вражає мигдалини (гланди) і викликається стрептококом. У той час, як самі батьки звикли вважати ангіною у дитини будь-яке почервоніння горла з болем і підвищенням температури (а часто – і без неї).

У більшості ж випадків у дітей (і дорослих теж) загострюються хронічні інфекції горла – це хронічний тонзиліт.

Чому виникає хронічний тонзиліт у дітей

Респіраторні віруси призводять до загострення хронічного тонзиліту і у дорослих, і у дітей. І головна причина хвороби в тому, що місцевий імунітет, тобто захисна сила слизової оболонки горла знижується. Тому основна міра профілактики тонзилітів – це міцний імунітет.

Як ще захистити дитину від ангіни і хронічного тонзиліту

Важливо, щоб слизові оболонки не пошкоджувалися теплим і сухим повітрям, якщо дитина скаржиться на біль в горлі, то лікуєте його місцевими антисептичними полосканнями, ингаляторами, спреями помірно, без фанатизму. Щоб не заразитися інфекцією, варто обмежити контакти дитини з різними людьми.

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Щоб дитина менше хворіла на тонзиліт, не забороняйте їй їсти морозиво / Фото: freepik.com

А ось обмежувати для малюкові холодну їжу не варто. Навпаки, важливо щоб дитина періодично їла морозиво , пила воду з холодильника. Тому що холодні продукти допоможуть стимулювати кровообіг в горлі і носі, і таким чином підвищити місцевий імунітет мигдаликів.

Важливо! Хронічний тонзиліт не завжди вимагає прийому антибіотиків. Тому не займайтеся самолікуванням, покажіть дитину педіатру або отоларингологу – лікар вирішить, є чи ні необхідність в призначенні антибактеріальних препаратів.

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