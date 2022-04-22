Маразм міцніє: москвича оштрафували за синьо-жовті кросівки. Він просто вийшов за покупками

Влада РФ бачить ворога у всьому, навіть у взутті / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Російське видання The Insider, яке відоме журналістськими розслідуваннями резонансних справ пропутінського режиму, опублікувало інформацію про нове затримання у Москві.

У центрі столиці РФ поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який був взутий у синьо-жовті кросівки. Адвокат затриманого, Ілля Уткін, розповів журналістам, що влада визнала такий образ "засобом агітації" і звинуватила його в участі в несанкціонованому мітингу.

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Цей випадок стався ще 6 березня, але про нього стало відомо лише зараз. За словами адвоката, його довіритель приїхав у центр міста, щоб купити у ЦУМ подарунки дружині та дочці. Поліцейські звернули на нього увагу на Театральній площі, його затримали та відвезли до відділку.

Чоловіка в РФ затримали просто через взуття

На чоловіка склали протокол, у якому вказали, що він вигукував гасла та брав участь у несанкціонованому масовому заході. Суд уже визнав його провину та призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Юрист повідомив, що таке рішення він та його підопічний оскаржуватимуть у суді.

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Нагадаємо, в Росії від початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну заборонено говорити про війну. Влада та правоохоронні органи затримують усіх, без розбору. Так, на очах у журналістів затримали жінку, яка тримала чистий аркуш паперу, хоровод під пісню "Нехай завжди буде сонце" визнали мітингом, а в Іваново затримали чоловіка з плакатом, на якому було намальовано п'ять зірок. Суд визнав, що зірочки нагадують гасло "Ні війні".

Схоже, всі відтінки синього та жовтого вже потрапили під заборону в Росії, а їхнє поєднання може загрожувати в'язницею.

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