Мона Лізу в Луврі "розмазав" тортом невідомий – дивіться, як це було

Черговий скандал навколо “Мона Лізи” / Фото: Колаж: Сьогодні

Черговий скандал навколо "Мона Лізи" італійського художника Леонардо да Вінчі. Переодягнений в жіночу перуку чоловік кинув тортом в картинку 16 століття в "Луврі". Невідомий також кричав про небезпеку, яка загрожує Землі. Про це пише NDTV.

Спершу чоловік видав себе за милу жіночку в перуці на інвалідному візку. Потім він піднявся на ноги та кинув тортом у куленепробивне скло Джаконди.

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Охоронці миттю зреагували на інцидент: почали витирати серветкою крем з картини та вивели правопорушника. Картину не пошкодили під час інциденту. Чоловік на додачу заговорив про Землю.

Деякі люди намагаються знищити землю, подумайте про землю, – сказав він.

Відео інциденту стало вірусним у Мережі. Як проніс чоловік у перуці торт до "Лувру" та яка його була ціль невідомо.

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