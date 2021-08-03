Моделі на віслюку, Сицилія, золото і блиск! Dolce & Gabbana показали рекламу осінньої колекції

Рекламну кампанію люксовий бренд знімав на Сіціілі на футуристичній локації

/ Фото: Пресс-служба Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana випустили фото і відео рекламної кампанії осінньо-зимової колекції. Італійський люксовий бренд провів зйомку на Сицилії, якій нещодавно присвятили нову колекцію, надихнувшись ... собою!

Основною темою проекту стали традиції, естетика і спадщина, які переплітаються з фантазіями про майбутнє.

Несподіваним героєм реклами став осел. Як розповіли представники бренду в релізі, тварина протягом усього періоду зйомок знаходилася під наглядом кваліфікованого ветеринара. Також лікар стежив за її здоров'ям і під час транспортування.

Моделі позували фотографу Юргену Теллеру в одязі з колекції Dolce & Gabbana сезону осінь-зима – 2021 . Герої були одягнені в яскраво-рожеві сукні з леопардовим принтом, райдужні пуховики, жилети, футболки і джинси з нанесеними графіті, золотисті спортивні костюми, яскраві шуби, глянцеві об'ємні куртки.

Дивіться, як дизайнери бренду Dolce & Gabbana вразили модну публіку.

Раніше ми розповідали: