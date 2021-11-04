Простий аутфіт для дому: махрові халати Bottega Veneta за 16 тис грн (фото)

Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Італійська будинок моди Bottega Veneta випустили класичні речі для дому – халати.

Схоже, в компанії вирішили дати можливість своїм клієнтам завжди залишатися розкішними. Бренд випустив чотири класичні махрові халати. Вироби виконані з бавовни.

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Халати з капюшоном на шалевому комірі, широкими накладними кишенями та тканинним поясом представлені у кольорах Grass, Blaster, Crocodile та String – білому, блакитному, хакі та фірмовому для модного будинку зеленому.

Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Придбати фірмову річ можна на сайті бренду. Вартість за один халат становитиме 475 фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 16 500 грн.

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Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

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