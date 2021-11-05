Місячний календар на тиждень 8-14 листопада 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 8-14 листопада 2021 року.

Реклама

Місячний календар по днях на тиждень 8-14 листопада 2021 року

8 листопада, понеділок – 5-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого і здобуття знань.

9 листопада, вівторок – 6-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

10 листопада, середа – 7-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

Реклама

11 листопада, четвер – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть о 14:47. День каяття у своїх гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

12 листопада, п'ятниця – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

13 листопада, субота – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

Реклама

14 листопада, неділя – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на ноябрь 2021 року .