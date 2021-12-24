Місячний календар на тиждень 27 грудня 2021 року – 2 січня 2022 року

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець 2021 – початок 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, якою буде новорічна ніч, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 27 грудня 2021 року – 2 січня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 27 грудня 2021 року – 2 січня 2022 року

27 грудня, понеділок – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – остання чверть о 4:25 Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

28 грудня, вівторок – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

29 грудня, середа – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

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30 грудня, четвер – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

31 грудня, п'ятниця – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

1 січня, субота – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії з собою та навколишнім світом.

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2 січня, неділя – 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик о 20:34. День всепрощення і планування нових справ.

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