Місячний календар на тиждень 20-26 грудня 2021 року

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 20-26 грудня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 20-26 грудня 2021 року

20 грудня, понеділок – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися й насолоджуватися життям.

21 грудня, вівторок – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

22 грудня, середа – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

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23 грудня, четвер – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

24 грудня, п'ятниця – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. Активний день, коли на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

25 грудня, субота – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повний місяць. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

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26 грудня, неділя – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.