Найкращий ресторан світу 2021-го знайдено! В рейтингу The World’s 50 Best Restaurants лідирував заклад Копенгагену

Найкращий ресторан світу 2021-го знайдено!

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants опублікували на офіційному сайті премії. Церемонія нагородження, яку ще називають "Кулінарним оскаром", відбувалася в місті Антверпен.

Список найкращих закладів формували ресторатори, ресторанні критики та шеф-кухарі, яких було близько 1 тис. осіб.

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Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants:

50. Wolfgat in Paternoster, Південно-Африканська Республіка.

49. Azurmendi, Іспанія.

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Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

48. Atelier Crenn, США.

47. Maaemo, Норвегія.

46. Leo, Колумбія.

45. Nobelhart & Schmutzig, Німеччина.

44. Le Bernardin, США.

43. Atomix, США.

42. Belcanto, Португалія.

41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Франція.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

40. Sühring, Таїланд.

39. Florilège, Японія.

38. Boragó, Чилі.

37. SingleThread, США.

36. Hof Van Cleve, Бельгія.

35. Ultraviolet by Paul Pairet, Китай.

34. Burnt Ends, Сінгапур.

33. Lyle’s in London, Великобританія.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

32. The Clove Club, Великобританія.

31. Restaurant Tim Raue, Німеччина.

30. Twins Garden, Росія.

29. Reale, Італія.

28. Benu, США.

27. Quintonil, Мексика.

26. Le Calandre, Італія.

25. White Rabbit, Росія.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

24. Septime, Франція.

23. Arpège, Франція.

22. Cosme, США.

21. Hiša Franko, Словенія.

20. Diverxo, Іспанія.

19. Narisawa, Японія.

18. Piazza Duomo, Італія.

17. A Casa do Porco, Бразилія.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

16. Elkano, Іспанія.

15. Lido 84, Італія.

14. Mugaritz, Іспанія.

13. Don Julio, Аргентина.

12. Steirereck, Австрія.

11. Den, Японія.

10. The Chairman, Китай.

9. Pujol, Мексика.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

8. Odette, Сінгапур.

7. Maido, Перу.

6. Frantzén, Швеція.

5. Disfrutar, Іспанія.

4. Central, Перу.

3. Asador Etxebarri, Іспанія.

2. Geranium, Данія.

Рейтинг ТОП-50 ресторанів світу за версією The World’s 50 Best Restaurants / Фото: скріншот

1. Noma, Данія.

Перше місце в рейтингу посів ресторан Noma в Копенгагені, який має три мішленівських зірки. І він переміг п’ятий раз за історію премії The World’s 50 Best Restaurants. В 2020-му він посів другу сходинку в легендарному рейтингу.

Найкращий ресторан світу в 2021-му – Noma / Фото: Instagram: nomacph

Особливість концепції закладу в меню, яке оновлюється тричі на рік. Акцент на стравах роблять з огляду на сезонні продукти. Тож в різні пори року гості закладу смакують актуальні позиції сезону.

Нещодавно ми розповідали, що киян очікує поголовна вакцинація. Бо без QR-коду про щеплення не пустять у ресторан або транспорт.