Краще за Одесу! Знайшли з кросовером Peugeot ТОП-3 місця для купання

7-місний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

"Куди ми? На атмосферні пляжі!" – з таких слів розпочалася нова подорож Life Сьогодні. Відвідали їх на 7-місному кросовері Peugeot 5008, який створений для активного лайфстайлу. І знайшли три локації, які підходять для відпочинку на будь-який настрій та привід. Ну що, поїхали!

Чому обрали Peugeot 5008 для подорожі?

Бо новий Peugeot 5008 підлаштовується під лайфстайл прогресивних людей. Вдень це елегантний кросовер, на якому ти "летиш", попри затори, на важливу зустріч. І водночас доповнюєш свій діловий стиль та статусність його довершеним дизайном.

А ввечері це затишне авто для подорожей за місто із сім'єю. А ще Peugeot 5008 – наймісткіший кросовер бренду: у ньому зручно розмістяться 7 пасажирів, а в просторому багажнику знайдеться місце не лише для намету, мангалу та продуктів, а й для особистих речей.

7-місний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

Новий Peugeot 5008 за секунди запам’ятовується оновленим дизайном – сутність лева, який є символом бренду, стала ще виразнішою! Сучасні деталі авто "агресивні" і водночас елегантні: фари з глянцево-чорними заглибинами обабіч бампера нагадують ікла, а задня підсвітка – ефект кігтів! Безрамкова решітка радіатора та передній бампер виглядають футуристично та багатогранно. Пакет зовнішнього оформлення Black Pack, однозначно, додає авто грізного вигляду.

Пересування на Peugeot 5008 динамічне, але не занадто різке / Фото: Сьогодні

Peugeot 5008 підкорює і тим, що під капотом! Бо в нього 2-літровий дизель на 180 кінських сил та 8-ступеневий класичний автомат від японської Aisin. Пересування на ньому динамічне, але не занадто різке. За бажанням, можна ввімкнути режим "Спорт", якщо захочете отримати більше драйву та екстриму.

Сучасна АКПП серії EAT8 та малий радіус розвороту дає змогу плавно долати відстані (особливо на поворотах) і економить витрати пального. Розганяється красень за 9 секунд - і це все про кросовер, який вагою понад 2,3 тонни без урахування додаткового навантаження. А ще 5008 зрозумілий у користуванні та комфортний в їзді!

А тепер до дебютної локації – Блакитного озера в Підгірцях

Місце називають київськими Мальдівами! Бо прозора вода має де-не-де блакитне забарвлення. І розташоване озеро за 30 км від столиці, тож для киян це ідеальне місце відпочинку у вихідні.

На березі озера ми відвідали два пляжі. Один безплатний, інший – платний, під назвою "Імперія". Якщо ви на авто, то спершу доведеться заплатити 50 гривень, щоб припаркувати його біля обох зон. З цим проблем не виникло – ми миттєво припаркували наш тревел-мобіль.

До речі, до його габаритів звикли швидко, незважаючи на довгий кузов. А ще він вміє сам паркуватись! Майже автопілот – ми були вражені. На цьому етапі "знайомства" готові були перейти на онлайн-шоурум та придбати бажаний кросовер. Але спершу – пляж.

Peugeot 5008 на парковці біля пляжу в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Ми розпочали з безплатного пляжу. Відвідали його в будній день о 12:00, і людей було чимало! Бо це місце люблять, особливо сім’ї з дітьми. Адже пологий спуск та білий пісок сприяють безпечному відпочинку. На фото показана зона без підвищеного комфорту.

Безоплатний пляж в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Хоча вхід на пляж і вільний, але за кращі умови для релаксу треба платити. Не любите засмагати на рушнику? Орендуйте лежак за 100 гривень, за 50 гривень – парасолю і кабану за 800 гривень (на чотирьох осіб). Для веселощів – батут за 40 гривень (10 хв), волейбольна сітка – безкоштовна.

Безоплатний пляж в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Безоплатний пляж в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Вода на березі безплатного пляжу чистіша, ніж в "Імперії", де за вхід треба заплатити 200 гривень у будні та 250 гривень у вихідні. Але в прайс входить користування лежаком із матрацом та парасолею.

Платний пляж "Імперія" в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Платний пляж "Імперія" в Підгірцях / Фото: Сьогодні

Перевага цього пляжу у відсутності натовпу, більшій території та протяжності берега. Словом, зможете в лакшері-зоні почуватися VIP-гостем та оглядати безплатний пляж, попиваючи коктейль. Якщо ви любите тихий відпочинок або ж навпаки – з екстримом, то читайте далі!

Друга точка в Google Maps – Коростишівський кар'єр

Хочете екстриму? Їдьте на Коростишівський кар'єр, що в однойменному місті за 106 км від столиці. У 80-х там добували граніт, а сьогодні це туристичне місце уподобали активні туристи. Добиралися ми з Києва орієнтовно 1,5 години.

За кермом Peugeot 5008 кілометри не відчувались, а хвилини пролітали швидко. Не поїздка, а відпочинок! Якщо треба розім'ятись – вмикай масаж, хочеш прохолоди – налаштуй клімат-систему, набридло їхати трасою і тримати ногу на педалі – в допомогу адаптивний круїз-контроль з обмежувачем швидкості.

7-місний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

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Салон нам нагадав справжній "кокпіт" літака. Можна створити свою "атмосферу": змінювати кольорову схему підсвітки під настрій, а також обрати, яким парфумом пахнутиме всередині.

А ще тут є все, що потрібно просунутому гаджетоману: 10-дюймовий сенсорний екран у поєднанні з футуристичною панеллю приладів під лобовим склом. І також у додачу безпровідна зарядка, Apple CarPlay та AndroidAuto, USB-розніми для різних девайсів. Під HD-екраном, до якого можна під’єднати смартфон, розміщений перемикач режимів кермування Drive Mode, які зібрано в одному місці, і це зручно. Їдеш і водночас тримаєш в полі зору все, що потрібно, не відволікаючись від дороги!

Мультимедією, функціями допомоги та комфорту можна керувати як сенсорними кнопками, так і фізичними – тумблерами. Найважливіші з них дублюються на кермі. На задньому сидінні також є додаткові USB-розніми, тож сперечатися за можливість підзарядитись не доведеться.

7-місний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

Вона допомагає перерозподіляти зусилля на колеса та долати легко бездоріжжя. Водій Дмитро ввімкнув режим "Пісок", і Peugeot 5008 впевнено впорався з завданням! Вердикт очевидний: він готовий не лише до піску, а й до дощу та снігу.

І ось ми в найпопулярнішій зоні кар’єру – на скелях, з яких можна пірнати у воду. Їхня висота – близько 10 метрів, а глибина води – до 20 метрів.

Коростишівський кар'єр та преміальний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

Глибина води на Коростишівському кар'єрі орієнтовно 20 метрів / Фото: Сьогодні

Побачене вас налякало, але пірнути таки хочеться? Вийдіть на меншу висоту, як відпочивальники на фото. Але прийдеться чекати в черзі.

Глибина води на Коростишівському кар'єрі орієнтовно 20 метрів / Фото: Сьогодні

Пологого входу у воду немає, тож купатися з дітьми – ризик. З ними батьки відпочивають у наметах, які облаштовують на території соснового лісу поряд. Сюди рекомендуємо їхати на добу, бо кількох годин мало, щоб нагулятися, напірнатися, поплавати і посмажити шашлики.

Місце для кемпінгу на території Коростишівського кар'єру / Фото: Сьогодні

До речі, багажник Peugeot 5008 – це порятунок для любителів ночувати на природі, бо там вміститься все. Якщо не встановлювати додатковий третій ряд сидінь, то у вашому розпорядженні аж 702 літри. А відкривається він легко – достатньо провести ногою під сенсором багажника.

Ми подорожували маленькою компанією, тому відчули його переваги на повну. Новітній кросовер – це не лише гарно, а й технологічно!

Остання локація – інстапляж Київського моря в селі Лютіж

Терпіти не можете гамір і натовпи під час відпочинку? Ми знайшли пляж у Лютежі, який ви оціните! Він за 30 км від Києва.

Інфраструктури для відпочинку на території нема, але це місце цінують за можливість ізолюватися від мегаполіса. І людей тут набагато менше, ніж на Коростишівському кар’єрі та озері в Підгірцях.

Інстапляж Київського моря в селі Лютіж / Фото: Сьогодні

Інстапляж Київського моря в селі Лютіж / Фото: Сьогодні

Атмосфера Лютежа – це суцільне натхнення, особливо на заході сонця. Білий пляж у поєднанні із соснами – естетична картинка. Приїздіть сюди на пікнік та проведіть незабутньо один із літніх вечорів! Або облаштуйте кемпінг, адже місця вдосталь, як і на Коростишівському кар’єрі, та побудьте кілька днів на інстапляжі.

Кросовер Peugeot 5008 на інстапляжі в селі Лютіж / Фото: Сьогодні

Дорогою назад до Києва протестували ще один інсайт, який приємно здивував і ще раз підтвердив, що Peugeot 5008 – сучасне авто. Ми відзначили режим нічного бачення, який під час їзди повідомляє водія про людей чи тварин на дорозі (на відстані до 200 метрів). Інформація з’являється на панелі приладів під лобовим склом і водночас запобігає можливим інцидентам.

Преміальний 7-місний кросовер Peugeot 5008 / Фото: Сьогодні

З Peugeot 5008 ми з комфортом подолали 564 км! Випробували його не лише на ідеальних дорогах, а й "екстремальному" асфальті та сипучому піску з камінням. За весь час витрата пального не піднімалась вище 8,5 л на 100 км. І 7-місний кросовер після тест-драйву запам’ятався сучасним футуристичним дизайном та технологічними рішеннями, за якими майбутнє. Словом, він доповнить життя успішних людей, які готові до будь-яких викликів.

Хочете спробувати перераховане на власному досвіді? Записуйтеся на тест-драйв, а за додатковими запитаннями – на консультацію.

Або ж не гайте часу – переходьте на онлайн-шоурум та станьте володарем цього потужного кросовера просто зараз.