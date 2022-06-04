Хто такий Леонард Бернстайн – українець, якого грає Бредлі Купер у новому фільмі Netflix

Що потрібно знати про знаменитого композитора, сім'я якого переїхала з Рівного до США / Фото: Колаж: Сьогодні

Netflix опублікували перші кадри з біографічної драми "Маестро", головну роль у якому грає Бредлі Купер. Голлівудська зірка втілила на екрані образ бродвейського композитора Леонарда Бернстайна.

На фото стрімінгової платформи, зроблених під час зйомок, Купер зображений разом із актрисою Кері Малліган, якій дісталася роль дружини Бернстайна Феліції Монтеалегре. Цікаво, що на знімках видно неймовірне перетворення Купера на композитора.

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Сценарій до картини також написав сам Бредлі. В інтерв'ю Variety він розповів, що вмовив Стівена Спілюерга дати йому таку можливість і займався проєктом останні чотири з половиною роки.

Розповідаємо, що варто знати про Леонарда Бернстайна, чия доля так вразила Бредлі Купера.

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Становлення великого композитора та диригента

Луї Бернстайн народився 25 серпня 1918 року в Лоуренсі, штат Массачусетс. Його родина переїхала із Рівного. Бабуся наполягла, щоб хлопчика назвали Луї, але батьки воліли називати його Леонардом. У 15 років після смерті бабусі він змінив ім'я на Леонард.

У юності Леонард захоплювався музикою, відвідував із батьком концерти та збирався стати піаністом. Він вивчав композицію у Гарварді. У 1939 році, до закінчення вузу, Бернстайн дебютував як диригент зі своєю власною музикою до The Birds. Він продовжив навчання в Кертисовському інституті музики, а 1940 року у літній школі при Бостонському симфонічному оркестрі.

Кар'єра його стрімко розвивалася. Він працював помічником диригента, потім диригентом і в 1958 році у віці 40 років став головним диригентом Нью-Йоркського філармонічного оркестру.

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Леонард Бернстайн піднімається в ліфті у свою гримерку після виступу у Філармонії в Нью-Йорку, 1967 (знімок Кен Хейман)

Одним із головних досягнень великого композитора є те, що у 1953 році він став першим американським диригентом у міланській "Ла Скала" та співпрацював з Марією Каллас.

В 1971 Бернстайн був введений в національний Зал слави авторів пісень.

Останній концерт Леонарда відбувся 19 серпня 1990 року. Коли Бостонський симфонічний оркестр виконував "Чотири морські інтерлюдії" Б. Бріттена та Сьому симфонію Бетховена у диригента почалися напади кашлю через шкідливу звичку – куріння.

Помер Леонард Бернстайн від серцевого нападу 14 жовтня 1990 року. Його поховали поруч із дружиною на цвинтарі Грін-Вуд у Нью-Йорку та з партитурою Симфонії № 5 Малера біля серця.

Бернстайн диригує Бостонським симфонічним оркестром, що виконує Симфонію № 2 Малера в Леноксі, штат Массачусетс, в липні 1970 року

Історія кохання Бернстайна

Чилійська актриса Феліція Монтеалегре була першою та єдиною дружиною Бернстайна. Вони познайомилися у 1946 році в Нью-Йорку. Роман тривав кілька років, диригент навіть зробив пропозицію. Проте, заручини були розірвані. Феліція кілька років зустрічалася з актором Річардом Хартом, а після його смерті в 1951 повернулася до Бернстайна і вийшла за нього заміж.

У шлюбі у пари народилося троє дітей — дочки Джеймі, Ніна та син Олександр.

Леонард, Ніна, Олександр, Джеймі, Феліція і собака Хані в заміському будинку Бернстайнов у Ферфілді, штат Коннектикут, 1970 рік

Цю історію можна було б назвати майже ідеальною, якби не одне "але" – Бернстайн був гомосексуалом. Шлюб з Феліцією був йому вигідний, тому що в ті роки суспільство було досить консервативним, і він міг просто позбутися роботи.

Подруга Леонарда Ширлі Роудс Перл вважала, що він "потребував чоловіків в сексуальному плані та жінок — емоційно".

Відомо, що Бернстайн мав численні зв'язки із молодими чоловіками. Його друзі вважали, що Феліція знала про нескінченну кількість зрад. У 1976 році подружжя розлучилося і Бернстайн став жити зі своїм партнером, музичним директором Томом Контраном.

За рік Феліція захворіла. Лікарі виявили рак. Бернастайн покинув коханого і повернувся додому, щоб до останніх днів доглядати Феліцію.

Фелісія та Леонард із Дональдом Л. Коксом, фельдмаршалом "Чорних пантер", у квартирі Бернстайнів на Парк-авеню в Нью-Йорку, січень 1970 року

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